Čudo arhitekture: 6.000 ljudi gradi "vodoravni neboder"

Vojska od 6.000 građevinskih radnika marljivo radi na velikoj i kompleksnoj lokaciji s pogledom na rijeke Jangce i Jialing na jugozapadu kineskog mega grada Čongkinga.

Osam nebodera raste na obalama rijeke, dva visoka 350 metara i šest visine 250 metara.

Projekat "Raffles City Chongqing" vodi arhitekta Moše Safdi i koji će u tom dijelu grada kreirati novih 134.000 kvadratnih metara prostora stanova, trgovina, kancelarija, zabavnih sadržaja, transportnih mogućnosti i veliki park.

Svjetsku slavu donijeće mu i "horizontalni neboder" 300 metara dug koji se proteže kroz četiri glavna tornja na visini 42 sprata. S obzirom kako je građevina smještena u zoni potresa, zdanje "plovi" na vrhu tornjeva kako bi zadržalo stabilnost.

Ali kako ni jedna gradnja u Kini nije potpuna ako nije oboren neki svjetski rekord, tako se ovaj spektakularni neboder može pohvaliti s najvišim zračnim mostom koji povezuje tornjeve. Uz dva nebodera koji su povezani s takvim manjim mostom, sada radnici a u budućnosti stanovnici, mogu da se kreću ovim dijelovima bez da dotaknu tlo.

"Biće to glavna gradska žila kucavica. U gradovima poput ovog na tlu nema prostora za velike javne parkove, pa smo morali da ih dignemo u nebo", rekao je Safdi koji je projekat nazvao najkompleksnijim do sada, piše "The Guardian".

U gradu stvarno više nema nimalo mjesta. Ulice su pretrpane tržnicama, trgovcima koji prodaju robu na svakom koraku, štandovima s hranom i sl. Kaže kako je novi trend izgradnje zamijenio onaj tradicionalni pristup.

"Dolazi vrijeme kada će planiranje biti više trodimenzionalno. Umjesto da se na prostor gleda kroz dvije dimenzije, gradnja će zahtijevati povezivanje jedne građevine s drugom, prvo na nivou zemlje, a zatim i iznad nje", naglasio je.

U zračnom mostu biće javna zvjezdarnica, klub, hotelski salon i nekoliko restorana, a imaće i otvorene dijelove, vidikovce.

Safdi i njegov tim već su pokušali povezati slične mostove između tornjeva u njihovim projektima "Sky Habitat" i "Marina Bay Sands" u Singapuru. Ovakvih eksperimenata bilo je još.

Mineapolis je dom najopsežnijeg sistema zračnog mosta, a u azijskim gradovima poput Hong Konga i Nakoka vazdušni prostori su javni i povezuju građevine i željezničke stanice.

Oni su najčešće samo nekoliko metara iznad zemlje, ali rast gradova pratiće i mostovi koji će biti sve viši i viši.

U Pekingu je tako povezan kompleks tornjeva s nizom zračnih mostova između 12 i 18 sprata. Projekat "Pinnacle@Duxton" u Singapuru veliki je stambeni projekat sa sedam blokova koji sežu u visinu do 51 sprata, a povezani su zračnim mostovima i parkovima, dok toranj "Velo" u Seulu ima dva tornja koji su povezani mostom na 30 spratu.

"Mislim da idemo prema razvoju u kojem bi se i ulica mogla podići na nivo 25 sprata. To nam otvara niz mogućnosti koje su puno više od onoga što nam može ponuditi jedna parcela zemlje", dodaje Safdi.

Ako je vazdušno povezivanje budućnost, čini se kako će ga pratiti i tehnologija. Prošle godine je njemačka kompanija "ThyssenKrupp" predstavila svoj novi horizontalno-vertikalni sistem liftova.

On omogućava višestruke liftove u jednom dijelu, uklanja ograničenja visine i omogućava horizontalnim liftovima prevoz iz jedne zgrade u drugu. Zgrade bi mogle da dosegnu viši nivo, stvarajući međusobno povezanu mrežu koja se proteže širom grada.

"To nam omogućava da građevinu posmatramo na drugačiji način. Sada više prilikom dizajna zgrade ne moram da razmišljam da lift moram staviti u sredinu zgrade, mogu ga staviti gdje god želim. Horizontalno kretanje omogućava niz sloboda", rekao je Majkl Cesars, šef projekta "Multi" iz "ThyssenKruppa".

Hoće li ovaj novi trend života u vazduhu da dovede do udaljavanja ljudi, i da stvori dva socijalno ali i fizički odvojena grada? Da je riječ o pozitivnom pomaku koji bi mogao izbjeći i negativan uticaj zagađenja, smatra Metju Kliford, šef energetskih i održivih sistema u "JLL Asia Pacific", ali takođe upozorava:

"Treba pažljivo razmišljati o tome kako će ljudi koristiti ove zgrade. Ti zračni mostovi zapravo bi mogli da budu prepuni luksuznih restorana i sadržaja. Rizik je da bi takvi prostori mogli biti važni samo malom broju ljudi", naglašava.

U ovim spektakularnim kineskim neboderima većina zračnih mostova biće otvorena javnosti. Projekat uključuje i javne parkove koji će okruživati tornjeve, te direktnu povezanost sa metroom i autobuskom stanicom.

Safdi smatra da se otvaranje takvih nebodera javnosti zapravo kosi sa konceptom ekskluzivnosti.

"Želja je imati nekoliko otvorenih spratova, blizu tla, a gornje spratove rezervisati za luksuznu upotrebu. Ne možemo protiv toga, protiv te kulture i zahtjeva tržišta da gornji dijelovi budu luksuzni", naglašava on.

U gradu su, dodaje, ljudi uključeni na različitim nivoima, a kako bi na neki način demokratizovali zgradu, na njen vrh stavili su nešto sasvim javno, što će ljude privući projektu.