Cvijeće koje će balkon učiniti čarobnim

Tokom ljetnih dana uživamo u raskoši boja cvijeća, a to ne mora prestati ni s ulaskom u njegovu posljednju etapu. Uz samo nekoliko biljaka i najmanji balkon možemo učiniti pravom kasnoljetnom oazom.

Pritom samo treba paziti na to da biramo biljke koje mogu preživjeti prve magle i hladnije večeri i noći, kao i one kojima nije nužna cjelodnevna sunčeva svjetlost.

Ono što im je zajedničko je to što sve one zahtijevaju minimalnu brigu, a naše će balkone, prozore i vrtove još sedmicama, pa i mjesecima činiti šarenima.

Maćuhice

Naizgled krhke maćuhice savršen su odabir kada biramo kasnoljetnu i ranojesensku paletu biljaka. Štaviše, toliko su otporne da mogu preživjeti čak i na temperaturama do -23 stepena Celzijusa, što ih čini prvim izborom za sedmice i mjesece pred nama. Lako ih je prepoznati po baršunastom petoročlanom cvijetu s dvije latice u gornjem dijelu, dvije sa strane i jednom u donjem dijelu cvijeta. Moguće ih je pronaći u različitima bojama: od bijele, žute, do ljubičaste, plave, narandžaste, crvene, tamnoplave, a ono što im takođe ide u prilog je to što mogu uspijevati i u sjenovitom području.

Ukrasni kelj

Savršen sklad zelene i tamnoroze boje koji svojim izgledom podsjeća na povrće, jer to zapravo i jest, ukrasni je kelj. Njegovi su listovi neobično naborani, nalik na čipku, a njihova intenzivna jaka ljubičasta ili tamnoroze boja pojavljuje se tek kada temperature padnu na oko 10 stupeni Celzijusa. Ti obojeni novi listići izbijaju iz sredine biljke pa će se i usred hladnijih jesenskih dana činiti kao da vam je balkon procvjetao.

Za što bolji utisak najbolje ih je posaditi nekoliko njih zajedno u veću teglu i to je zapravo dovoljno da se balkonu ili vrtu pruži neodoljiv izgled. Naime, jedan ukrasni kelj može narasti i do 20 cm u visinu te do 60 cm u širinu.

Zvjezdan

Za ljubitelje rozih i ljubičastih tonova, idealan dodatak balkonu, vrtu ili prozorskoj dasci je zvjezdan. Riječ je o cvijetu koji raste u malim grmovima, a poznato je preko 170 vrsta. Na našim prostorima su najčešći zlatni zvjezdan, brdski zvjezdan te planinski i obalni zvjezdan, koji rastu samoniklo. Ime su dobili po tome što svojim malim raspršenim laticama podsjećaju na zvjezdu. Kako je riječ o zimzelenoj biljci, zahtijeva minimalnu brigu, a kako ga u kasno ljeto i ranu jesen rado posjećuju kukci, s ovom ćete biljkom i na najmanjem balkonu imati pravi doživljaj prirode.