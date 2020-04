Cvijeće koje uspijeva: Sedam krasotica za balkone na sunčanoj strani

Balkon s cvijećem uvijek će privući poglede i dobiti komplimente, uljepšaće životni prostor, a i dan prolaznicima koji ga primijete.

Jedna od osnovnih odrednica sadnje balkonskog cvijeća je na kojoj se strani svijeta nalazi balkon. Ako je on na jugu te na njemu prevladava sunce, izaberite bilje koje voli sunčevu svjetlost. Sigurno nećete pogriješiti ako za vaš sunčani balkon izaberete idućih sedam vrsta cvijeća:

1. Petunija

Jedna od najpoznatijih vrsta cvijeća s obilnim cvjetovima za uređenje balkona. Ova prepoznatljiva cvjetna krasotica dolazi u mnogo oblika i boja, bijeloj, žutoj, ružičastoj, ljubičastoj, plavoj i crvenoj, a može biti i dvobojna. Ako želite da vaše petunije budu bogate cvjetovima jednom sedmično prihranjujte ih tekućim gnojivom za petunije bogatim željezom. Cvjetaju od ranog ljeta do početka jeseni te im redovno treba kidati cvjetove koji su se osušili što im povećava cvjetanje.

2. Pelargonija

Pelargonija dolazi u bijeloj, žutoj, ružičastoj, crvenoj, ljubičastoj i narandžastoj nijansi. Poznata je po svojoj otpornosti i nezahtjevnosti. Kako bi lijepo rasla, obavezno je uklanjanje ocvalih cvjetova i požutjelih listova kako se ne bi razvile bolesti. Za rast joj treba sunčano stanište, ali zaštićeno od izravnog popodnevnog sunca te propustan supstrat bogat hranjivim materijama. Dvije su osnovne grupe, puzavice i grmolike pelargonije. Puzavice imaju glatko lišće i, kao što im ime kaže, rastu u obliku puzavice. Grmolike imaju baršunasto lišće i rastu u obliku grma do visine 90 centimetara.

3. Pustinjska ruža

Ima debelu stabljiku, izdanke i mesnate listove pa je stoga i dobila ime Obesum što u prijevodu znači debeli – ogroman. Cvijeta u prepoznatljivoj žarko ružičastoj boji koja je u sredini cvijeta svjetlija. Biljku nije potrebno gnojiti niti joj davati prihranu, a ukoliko joj odlučite i dati neka to bude rijetko i to samo tokom ljetnih mjeseci. Za cvjetanje zahtijeva veliku količinu prirodne svjetlosti, no tokom ljetnih mjeseci mlade biljke (starosti do jedne godine) potrebno je skloniti s direktnog sunčevog svjetla kako ne bi došlo do oštećivanja biljke na listu i stablu. Kao sukulentna biljna vrsta, ne zahtijeva puno vode. Zalijeva se samo kada je zemlja potpuno suha i potrebno ga je prilagoditi godišnjem dobu.

4. Ivančica (margareta)

Višegodišnja je biljka, grmolikog oblika s malim cvjetovima, ne većim od pet centimetara, bijelih latica koje omeđuju žuto središte, a rastu na vitkoj dugoj peteljci. Listovi su tamnozeleni na obje strane i nazubljeni, a gornji listovi su kraći i rastu uz peteljku cvijeta. Margarete se razmnožaju sjemenom u proljeće ili dijeljenjem u jesen i proljeće. Odgovara joj sunčano ili polusjenovito mjesto, obična vrtna i redovno vlažna, ali drenirana zemlja.

5. Verbena (sporiš)

Uglavnom je nalazimo u crvenoj, ružičastoj boji te u plavoj, ljubičastoj, žutoj te bijeloj boji sa zelenim tvrđim nareckanim listićima, koje mogu na dodir ruke ostaviti lagano peckanje. Postoji grmolika verbena te puzava. Naraste do 30 centimetara visine i sadi se na razmak od 20 do 25 centimetara. Budući da je riječ o jednogodišnjoj biljci, svake godine je morate ponovo zasijati ili kupiti rasad. Verbena je savršeno cvijeće za balkon, ali može se uzgajati i u vrtu, a u ni u jednoj od ove dvije varijante njega ove lijepe biljke nije prezahtjevna. Voli sunčana i topla mjesta, rahlo tlo i umjereno zalijevanje. Za obilnu cvatnju treba je redovno orezivati.

6. Vinka

Ovo neodoljivo cvijeće dolazi u više boja, a možete ga saditi u teglice ili u zemlju, kako vam više odgovara. Veliki je vinkin plus to što ne trebate biti preveliki stručnjak za biljke da biste se brinuli o toj krasotici. Dodatna prednost vinke su povoljne sadnice. Jednom kada je donesete u svoj dom, presadite je u veću teglu da ima prostora za rast. Kada je u pitanju zalijevanje, ono neka bude redovno, ali pazite da ne pretjerate te prije zalijevanja provjerite je li zemlja suha.

7. Bakopa

Cvjetovi dražesne bakope mogu biti jednobojni ili višebojni, a najčešće su bijeli, ljubičasti, žuti i ružičasti. Iznimno je lijepa i u kombinaciji s drugim cvijećem kao što su verbena, surfinija, grmolika pelargonija, gomoljasta puzava begonija i slične vrste. Najbolje raste na suncu ili u polusjeni uz redovno zalijevanje s vodom koja je odstajala (nikako ne hladnom). Posebno joj pogoduje jutarnje sunce i popodnevna sjena jer tada cijelo ljeto neumorno cvijeta. Bakopi odgovara dobro drenirana, plodna i kontinuirano vlažna zemlja, dok je na sušu i mraz osjetljiva. Tokom cvjetajućeg razdoblja treba je prihranjivati svakih 14 dana tekućim gnojivom za cvjetnice.