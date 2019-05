Cvijet koji hipnotiše ljepotom: Veličanstvena glicinija

Poznata još i kao visterija i plava kiša, biljka glicinija je grandiozna penjačica koja krasi mnoge vrtove. U svom punom cvatu vrlo je efektnog izgleda, toliko da morate da stanete kako biste je malo duže posmatrali i upili njenu očaravajuću pojavu!

Glicinije su rod cvjetajućih biljaka iz porodice mahunarki (Fabaceae), koja uključuje deset vrsta drvenastih penjačica, porijeklom iz istočnog dijela SAD, Kine, Koreje i Japana.

Neke vrste se koriste kao ukrasne biljke, naročito u Kini i Japanu. Otporne su na različite temperaturne uslove, pa ih tako i kod nas možemo vidjeti kako krase pročelja kuća i garaža. U vrtovima su idealne za prekrivanje metalnih struktura ili ograda, čak i kao zaštita od sunca i imitacija vinograda.

Cvjetovi ove grandiozne biljke smješteni su u grozdaste cvatove dužine 10-80 cm, a uglavnom su plavoljubičaste, boje lavande, purpurne, roze, boje sljeza ili čisto bijele boje.

Cvjeta u proljeće, kada se prvo pojave cvjetovi, pa tek nakon toga listovi. Može se dogoditi da cvjeta još dva-tri puta u toku godine, i to sredinom ljeta i krajem jeseni. Cvjetove zamjenjuju baršunaste mahune dužine 10-17 cm, koje traju sve do zime.

Najpopularnija vrsta glicinije je Wisteria sinensis Alba, a zbog svojih upečatljivih cvjetova, idealan je izbor za ljetnikovac ili nadstrešnice ispod kojih prolazi vrtna staza. Ljeti rađa brojne mirisne cvjetove, koji vise baš na pravoj visini da se najbolje može osjetiti njihov zanosni miris.

Glicinija može biti vrlo agresivna

Glicinija se smatra invazivnom vrstom penjačice, pogotovo ako se penje uz neku postojeću biljku, jer ima sposobnost da preuzme i uguši domaćina. Naraste i do 15 m u visinu i osam m u širinu, a da bi dostigla svoju punu veličinu, potrebno joj je čak do 20 godina.

Najbolje napreduje na punom suncu i uz potporu koja mora biti vrlo snažna, jer s vremenom glicinija jača svoje grane koje mogu polomiti drvene stubove, izvitoperiti metalnu armaturu pa i ugušiti odraslo drvo.

Orezivanje za bujnije cvjetanje

Gliciniju je jako važno orezivati, jer će u suprotnom vrlo slabo cvjetati. Snažnim skraćivanjem ljetnih mladica punih listova, energija biljke usredsrediće se na rađanje novih cvjetova. Cvat će biti obilniji i onda kad se glavne stabljike oblikuju i pričvrste tako da rastu vodoravno, a ne uspravno.

Cvjetovi ne rađaju na kratkim izdancima, a svrha orezivanja jeste da se podstakne razvoj izdanaka duž oblikovanih glavnih grana.

**Najjednostavniji način jeste orezivanje u dvije faze:

U kasno ljeto orežite dugačke izdanke na dužinu od 15 cm, ostavljajući četiri do šest listova, kako biste podstakli razvoj novih pupoljaka u sljedećoj godini, a skratite postrane izdanke. Ako želite još više da raširite penjačicu, glavne stabljike nemojte da orezujete, nego ih privežite uz neki oslonac. Sredinom zime skratite izdanke koje ste ljeti orezali na osam do deset cm dužine, tako da na njima ostanu samo dva do tri pupoljka. U isto vrijeme skratite na 15 cm sve stabljike koje su se razvile nakon ljetnog orezivanja.

Razmnožavanje i zaštita

Glicinije se razmnožavaju kalemljenjem, reznicama mekih stabljika i običnim rasađivanjem. Svakako, može se uzgojiti i iz sjemena koje se nalazi u plodu mahuna, ali tada do prvog cvjetanja može da prođe i više od 10 godina.

Najčešće se ipak razvija reznicama i to tako da se odabere zdrav izdanak i odsiječe na dužinu od petnaestak centimetara. Sa sadnjom reznica ne treba čekati dugo, jer meki izdanci brzo gube vlagu.

Sa stabljike reznica je potrebno odstraniti sve listove, do prva dva dobro razvijena lista kod vrha izdanka (tako da se dobije ogoljela stabljika dužine desetak i više centimetara). Kako bi se ubrzao razvoj korijena, reznicu bi bilo dobro tretirati praškom za zakorjenjivanje, koji možete naći u boljim prodajnim centrima ili poljoprivrednim apotekama.

Reznicu je tada potrebno zasaditi u kompost i redovno prskati listove i paziti da se kompost ne isuši. Reznice koje su uzete u rano proljeće mogu se zasaditi na otvorenom u jesen, a one kasnije se mogu presaditi u proljeće, ali moraju da prezime u zatvorenom prostoru.

Uzgoj glicinije slobodno možete da započnete u saksiji.

Ipak, ova velelepna penjačica nije imuna na štetočine i bolesti, pa je tako mogu napasti štitaste vaši (koje je najbolje ukloniti primjenom insekticida), puza, čiji je uzročnik gljiva Armillaria (uglavnom A. mellea) i koja se širi rizomorfima sa zaražene biljke, panja ili u kontaktu sa korijenjem.

Pripada otpornijim cvjetnim vrstama, ali ako se ipak dogodi da je napadne neka bolest ili štetočina, svakako se potrudite da je tretirate na odgovarajući način i uklonite bolesti cvijeta.