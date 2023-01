Da li trebate sušiti veš na radijatorima

​Kada su napolju niske temperature, i vlaga, okrećemo se alternativnim načinima sušenja veša. Sudeći po savjetima stručnjaka - ni najmanje. A zašto je to tako?

Sušenje veša na radijatoru izaziva kondenzaciju i buđ. A kada se mokra odjeća stavi na topao radijator, vlaga se strujanjem toplog vazduha prenosi kroz prostoriju i zalijepi se za prvu hladnu površinu na koju naiđe.

Obično je to zid, a višak vlage u prostoriji dovodi do pojave buđi na zidovima što dalje može da dovede do ljuštenja boja i mrlja. I ne samo toga. Sušenje veša na radijatoru može da izazove i zdravstvene probleme.

Vlaga na zidovima koja se javlja usljed sušenja odjeće unutra, a može da bude veoma opasna po zdravlje, prenosi Magazin.Novosti.

Povećana vlažnost ometa normalno znojenje, koje je ključno za termoregulaciju organizma, a mogu da se jave umor, promjene raspoloženja, sklonost ka infekcijama respiratornog sistema, dijareja, oslabljen imunitet itd.

Posebno su osjetljiva djeca, starija lica, meteoropate, ljudi sa psihičkim tegobama i astmatičari. U slučaju osoba koje žive sa astmamom, prisustvo buđi može da bude okidač za astmatični napad praćen kašljem, osjećajem gušenja i manjkom vazduha.

Par čarapa na radijatoru svakako neće napraviti veći problem, ali se trudite da ne sušite veš redovno i u većim količinama na ovaj način.