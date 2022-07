Dalija, raskošan ljetni cvijet zamamne ljepote

Nakon što smo se u proljeće divili brojnim tulipanima, narcisima, zumbulima i jorgovanima, a zatim maj obilježili buketima od božura i ruža, došlo je vrijeme da pažnju obratimo i na jedan raskošan ljetni cvijet - dalije.

Naime, sezona cvjetanja dalija je počela te divni šareni pupoljci ovog cvijeća unose šarenilo u naše enterijere.

S obzirom na to da se radi o prilagodljivoj biljci koja se lako ukršta s drugim sortama, kroz dugogodišnje ukrštanje stvorene su i brojne nove sorte ove biljke, a svima im je zajedničko to da izgledaju raskošno.

S dalijama su se prvi upoznali botaničari koji su pratili španske konkvistadore po Meksiku, Srednjoj Americi i Kolumbiji. Otkrili su da domoroci njene stabljike koriste kao cijevi za dovod vode iz planinskih potoka u sela u kojima su živjeli. Asteci su njihove gomolje pekli i kuvali, a od sušenih gomolja su pravili brašno. Iako je dalija otkrivena još u 16. vijeku, u Evropu je donesena tek 1789. godine. Donesene su tri vrste: dahlia rosea, dahlia pinnata i dahlia cocainea i one su preteča današnjih dalija.

Generalno gledano, zavisno od sorte, promjer ovog cvijeta iznosi od 10 do 25 centimetara, a po izgledu se mogu razlikovati jednocvjetne, anemonaste, prstenaste, dekorativne, loptaste, pomponaste, kaktusaste i polukaktusaste dalije. Ovo prekrasno cvijeće cvjeta od jula do kasnog septembra, a ako je toplo i oktobra. Najbolje uspijevaju kada su posađene u bogato, vlažno, ali propusno tlo, a idealno je ako su izložene suncu šest do osam časova na dan, ali ne i više od toga. Sama sadnja vrši se u proljeće, najčešće u martu, a odlično je to što ne zahtijevaju svakodnevno zalijevanje.

Ljubičaste, crvene, roze, narandžaste ili bijele - dalije nas u svim bojama i veličinama oduvijek oduševljavaju, a predivno izgledaju i kao dio aranžmana u buketima za vaze, ali i kao ukrasno bilje u teglama ili vrtovima.

Sve u svemu, radi se o predivnom cvijeću koje nam svojom šarenom ljepotom oduzima dah. Dalije su pravo ljetno cvijeće koje svojim zamamnom ljepotom unosi šarenilo i toplinu sunca u svaki prostor.

Legenda

Legenda kaže da je prvi cvijet koji se pojavio na mjestu gdje je izumrla posljednja vatra na zemlji prije početka ledenog doba bila dalija: bila je prva biljka koja je mogla da raste iz hladnog i lošeg tla, te je postala simbol novog života i pobjede nad hladnoćom.