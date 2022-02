Dekorativna biljka: Drvo masline za dašak mediterana u domu

Jedna od biljaka koja se iz vanjskog prostora preselila u domove i osvojila nas svojim izgledom je drvo masline, koje izgleda izvrsno u enterijeru - zaljubljenici u biljke i uređenje doma u mediteranskom stilu prepoznaće maslinu kao idealan dodatak dnevnom boravku, spavaćoj sobi ili hodniku.

Od malih saksija s mladicama pa sve do pravog drveta čija krošnja doseže strop, maslina je sa svojim zagasitozelenim lišćem podjednako efektan detalj u osunčanom kutku sobe, na prozoru ili na stolu. Njen nježan izgled pretvoriće dom u sofisticirani enterijer i unijeti u njega dašak Mediterana, a vas će podsjećati na obalu, more, sunce i ljetno sanjarenje.

Masline koje viđamo u enterijerima su patuljaste verzije stabala masline koje najčešće potiču iz Italije, Španije ili Grčke, a smještene u raznovrsne rustikalne saksije ili moderne vreće s lakoćom se mogu uklopiti u svaki izgled enterijera - lako ih je održavati, dobro podnose suv vazduh i suvo tlo i nisu osjetljive te su zato i odličan izbor biljke za dom.

Njega biljke u domu

Maslina je jedna od onih biljaka kojim treba mnogo sunčeve svjetlosti i to barem šest sati dnevno pa stoga nije primjerena za mračne prostore - savršeno mjesto za drvo masline bilo bi u blizini prozora koji gleda na jug.

Ova biljka voli rastresito tlo kroz koje lako protiče voda pa nemojte zaboraviti na dno saksije staviti sloj od nekoliko centimetara kamenja i ne pretjerujte sa zalijevanjem. Neka se gornji sloj zemlje isuši između svakog zalijevanja. S obzirom na to da je maslina mediteranska biljka, prilagođena je suvim područjima pa nema potrebe za dodatnim špricanjem lišća.

Maslina sporo raste, što garantuje da će izvjesno vrijeme izgledati onako kako je izgledala kada ste je kupili. Danas se mogu nabaviti i patuljaste verzije maslina koje mogu da narastu do dva metra visine, a niskima ih možete održavati obrezivanjem. Ako zasadite drvo u veliku saksiju, to znači da ćete je morati rjeđe presađivati pa uzmite to u obzir pri njenom odabiru, ali imajte na umu i da će ona u manjoj posudi ostati malih dimenzija. Želite li da vaša maslina daje i plodove, pripazite pri kupovini stabla da odaberete masline koje nisu isključivo dekorativne.s