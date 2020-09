Duh kraljevskih parkova i u saksiji

Lijep u svako doba godine, šimšir donosi duh kraljevskih parkova i u najskromnijoj saksiji. Međutim, ova osjetljiva biljka traži i odgovarajuću njegu.

U vrijeme baroka šimšir je zauzimao posebno mjesto u kraljevskim parkovima. I danas se ubraja u najomiljenije zimzelene biljke koje se mogu aranžirati ispred vrata, na terasi ili u bašti.

Neobično šarolik rod ima više od 250 različitih vrsta i sorti. Ali oprez: šimšir je vrlo otrovan! Ipak, do sada nisu poznati teži oblici trovanja ljudi. Godinama, čak i vijekovima, bio je otporan na uobičajene štetočine.

Ali, danas dva naročito uporna parazita otežavaju uveliko život kako šimširu, tako i njegovim ljubiteljima: Diaphania perspec talis - mali leptir iz istočne Azije, čije gusjenice napadaju šimšir s unutrašnje strane, i gljivica Cylindrocladium buxicola odgovorni su za izumiranje šimšira.

Na šta treba obratiti pažnju

Prilikom kupovine šimšira materijal mora da bude zdrav, odnosno da izgleda zdravo i da odaberete adekvatnu sortu. Ali ovo potonje teži je zadatak za laike. Zbog toga je najbolje da se posavjetujete sa stručnjakom u rasadniku. Dalje, treba da pazite na kojem ćete mjestu zasaditi šimšir: kao živu ogradu ili za oblikovanje u neobične figure, jer za to nije pogodna svaka sorta.

Šta je važno pri orezivanju

Alat za orezivanje - bilo da su posrijedi makaze na baterije, bilo ručne makaze - mora da bude oštar! U suprotnom listove ćete samo izgnječiti, što može da dovede do tamnjenja ivica.

Šimšir u saksiji ili žardinjeri

Treba da obratite pažnju na sljedeće: presađujte biljke svake dvije-tri godine. Isto tako biljku je potrebno da redovno prihranjujete i zalivate. I to su važne mjere u njezi. Mnogi kažu da je šimširu potrebno malo njege, ali to nije tačno! I šimšir traži izvjesnu dozu pažnje.

Sadnja i njega

Iako je prilagodljiv raznim uslovima staništa, najbolje je saditi ga u dobro drenirana tla. Velika vlaga može prouzrokovati oštećenja, pa čak i uvenuće biljaka. Nikada ga nemojte saditi na mjestima gdje je tlo stalno vlažno. Dobro uspijeva na sunčanim, ali i na sjenovitim položajima. Rupa bi trebalo da bude dva puta veća od samog korijena, ali ne i preduboka. Biljke sadite do one dubine do koje su bile posađene u rasadniku ili u posudi. Šimšir se kod sadnje za živu ogradu sadi na razmaku od pola metra. Preduboka sadnja može uzrokovati propadanje biljke.