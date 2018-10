Erika, kraljica hladnih dana

Prošetate li ovih dana bilo kojom tržnicom, cvjećarom ili većim trgovačkim centrom, naići ćete na biljke sitnog cvijeća u bijeloj, ljubičastoj, ružičastoj i crvenoj boji, koje su sada ljepše nego ikad. Riječ je o mnogima dragim erikama, koje sada, dok se druge biljke spremaju za zimski počinak, dolaze do punog izražaja.

Vrlo često dolazi do zabune pa se poistovjećuju erika i vrijesak, no između te dvije biljke postoje razlike. Naime, vrijesak ima mnogo manje listiće, ima sitnije cvijeće te cvate ljeti i tokom jeseni, dok su erike u punom cvatu tokom hladnijih dana, posebno u kasnoj jeseni, zimi i u rano proljeće. Zbog svojih svojstava one su najbolji mogući ukras jesenjih i zimskih balkona.

Vole niske temperature

Najčešći razlog zbog kojeg mnogi upravo u ovim mjesecima posežu za erikama jeste taj što njima odgovaraju niske vanjske temperature. Naime, temperatura koja se kreće između 5 i 15 stepeni Celzijusa idealna je za njihov rast i razvoj.

Vole povremenu izloženost suncu i u tom slučaju mogu mijenjati boju, ali ono nije od presudne važnosti za njihovo cvjetanje. Čak i ako je vaš balkon okrenut sjevernoj strani svijeta, ili pak u zimskim mjesecima dobiva samo sat-dva svjetlosti dnevno, erikama to neće smetati.

Daju neodoljivu boju balkonu

Kao što smo spomenuli, erike dolaze u bijeloj, ružičastoj, ljubičastoj i crvenoj boji. U vrijeme kada se naš balkon prazni i s njega nestaje zelenilo, erike će mu dati neodoljivu boju koja će uljepšati i najtmurniji zimski dan.

Idealne su za međusobno kombinovanje, s tim da se u istoj tegli među njima mora ostaviti barem 15 centimetara razmaka za razvoj korijena te se tako mogu dobiti brojne kombinacije paleta boja, u zavisnosti od ličnog izbora ili boje balkona.

Vrlo su jednostavne za održavanje

Još jedna njihova prednost ogleda se u tome što one zaista zahtijevaju minimalno pažnje, a daju mnogo. Naime, jednom kada posadite erike u tegle, koje obavezno moraju imati rupice na dnu za što bolju drenažu koja je presudna za uspjeh ove biljke, trebaćete joj se vraćati samo jednom do dvaput sedmično. Upravo je toliko potrebno zalijevati ovu biljku. Kada se nakon nekoliko sedmica priviknu na svoje novo okruženje, dovoljno je čak i samo jedno zalijevanje svakih sedam dana.

Osim dobro dreniranog tla i ranije spomenutog povremenog sunca, ne trebaju nikakve posebne uslove. Štaviše, dodatno gnojivo im može samo štetiti.