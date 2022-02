Gipsofila - nenametljiva ljepotica koja cvjeta za mladenke

Neke biljke plijene pažnju raskošnim cvjetovima kojima se ne možemo prestati diviti, ali puno je i onih koje su veličinom i izgledom nenametljive, ali opet jednako lijepe. Među njima je i obožavana gipsofila.

Kod nas poznata pod nazivima sadarka i šlajer, gipsofila (lat. Gypsophila) je jednogodišnja trajnica. Ova ljetnica obično cvjeta od aprila do jula, ali u toplijim primorskim krajevima često se sadi početkom ljeta pa tamo cvjeta u septembru ili oktobru.

Obožava sunce i dobro osvijetljenu okolinu, ali neće joj previše smetati ni malo sjenovitija područja. Može narasti i do 90 centimetara visine, a same stabljike, na kojima se nalaze sitni ljupki cvjetovi, mogu narasti do 50 centimetara. Jednako dobro uspijeva u vrtovima i u teglama.

Gipsofila se najčešće javlja u bijeloj boji, ali može da ima i cvjetove u nekoliko nijansi ružičaste i ljubičaste boje. Postoje jednogodišnje i višegodišnje sorte gipsofile. Višegodišnje mogu da prezime u bašti ukoliko nema previše vlage u zemljištu, a prije zime tlo bi trebalo da izmiješate s pijeskom i piljevinom.

Cvjetovi gipsofile najčešće su bijeli i upravo je zato ova biljka omiljen gost vjenčanih buketa i svadbenih sala. Ljubitelji tradicije često biraju bukete u potpunosti napravljene od gipsofile, boho mladenke od nje izrađuju vjenčiće, a s obzirom na to da ima vrlo minimalističke cvjetove vole je i dame koje preferiraju moderniji izraz.

Takođe, svaka biljka, svaki cvijet ima svoje značenje. Gipsofila u rječniku cvijeća označava oprez, plašljivost. U mješovitim sastavima ovaj cvijet ne nosi semantički teret, već je svojevrsni dodatak. Cvjećari i psiholozi tvrde da ovu opciju češće biraju djevojke s finom duhovnom prirodom, skromnog izgleda, s bogatim unutrašnjim svijetom. Povezan s čistoćom, nevinošću, cvijet podrazumijeva čednost u širokom smislu značenja. Pogodniji je za mlade djevojke.

Uzgoj

Za uzgoj gipsofile potrebne su vam sadnice iz rasadnika, a možete da počnete i s reznicama koje ćete uzeti od nekog ko već ima ovo cvijeće. Možete da je uzgojite i iz sjemena ali ako se opredijelite za ovu metodu ne očekujte da će cvjetati prvog ljeta. Sjeme gipsofile posijte u posudu za rasad, koja je napunjena lakom saksijskom zemljom. Prekrijte ga veoma tankim slojem zemlje - oko 15 mm i orosite posudu pomoću flaše s raspršivačem. Posudu pokrijte plastičnom folijom i čuvajte na toplom mjestu. Sjeme najbolje klija kada je temperatura oko 21 stepen.

Gajenje gipsofile će biti uspješnije ako ovo cvijeće posadite na sunčano mjesto. Zemljište mora da bude dobro propusno i da ima pH vrijednost oko sedam. Ako je zemljište kiselo, dodajte malo kreča da biste povećali pH vrijednost. Teško, glinovito tlo obavezno obogatite sa dosta organskih materija, poput komposta, stajnjaka i sfanguma (suve mahovine), pošto će biljka istrunuti tokom duge i vlažne zime.

Zanimljivosti o gipsofili

*Na jeziku cvijeća, Gypsophila Paniculata simboliše nježnost i milost.

*Englesko ime ovog cvijeta je "dječji dah", koji podsjeća na pokret nježnih cvjetova u dahu vjetra.

*Etimološko značenje Gypsophile je "ljubitelj gipsa". Botanički naziv mogao bi proizaći iz vrste tla koja je najprikladnija za njegovu obradu - vapnenasto tlo.