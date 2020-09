Greške koje pravimo kada koristimo vlažne maramice

Većina ljudi danas svakodnevno koristi antibakterijske vlažne maramice, ali mnogi nisu svjesni da ih u određenim situacijama koriste pogrešno.

Predstavljamo vam devet najčešćih grešaka koje ne bi trebalo da ponavljate.

Koristite ih za više od jedne stvari

Možda vam izgleda kao dobra ideja da uštedite maramice, ali i kao jednostavniji način pa sa jednom ili dvije maramice očistite cijelu kuhinju. Ali, postoji nekoliko razloga zašto to zapravo nije dobra ideja.

Upotrebom jedne maramice možete da proširite klice i bakterije sa jedne povrišine na drugu. Takođe, jedna maramica ne može efikasno da očisti svaku od tih površina.

Ne čitate etiketu

Iako vam se to čini dosadnim, čitanje etiketa može da pomogne da vlažne maramice što bolje iskoristite. Tako možete da saznate koliko dugo površina mora da ostane mokra poslije brisanja kako bi se uništile sve bakterije, a to je otprilike 3 do 4 minuta. Takođe, na etiketi piše i za koju vrstu mikroba su maramice pogodne, tako da nije dobro pretpostavljati da su sve maramice za sve.

Nemojte ih bacati u WC

Na nekim maramicama piše da mogu da se bacaju u WC šolju, ali iako smo rekli da čitate etiketu, razmislite prije nego što to učinite jer je ipak možda bolje da ih bacite u kantu.

Vlažne maramice su deblje od toalet papira i ne raspadaju se lako, te mogu da se zaglave u cijevima i da zapuše WC.

Njima čistite ekran mobilnog telefona

Antibakterijske maramice ne bi trebalo da se koriste baš za sve. Bitno je da čistimo i dezinfikujemo svoje mobilne uređaje, ali s ovakvim maramicama možemo da napravimo štetu.

Dobre su za tastature i zadnje strane telefona, ali ne i ekran.

Hemikalije koje se nalaze u vlažnim maramicama mogu da razgrade premaz na ekranima.

Nemojte da ih koristite na prljavim površinama

Ako ih upotrebljavate na takvim mjestima, prljavštinu možete da proširite i na ostale dijelove prostorije.

Prljava površina otežava dezinfekciju pa prvo takvu površinu očistite sapunom i vodom, a zatim je prebrišite vlažnom maramicom.

Nemojte da ih koristite kada im istekne rok trajanja

Vjerovatno ste primjetili da na svakom pakovanju postoji rok trajanja. Ako kojim slučajem taj rok na maramicama ne postoji, ne biste smjeli da ih koristite dvije godine nakon kupovine.

Nemojte da koristite za jdečje igračke ili posude za kućne ljubimce

Dječje vlažne maramice imaju blaže sastojke pa nisu toliko štetne ako ih dijete kojim slučajem stavi u usta, za razliku od ovih za površine. Zato izbjegavajte da ih koristite za posude za hranu za kućne ljubimce i oko dječjih igračaka.

Može doći do oštećenja drvenih površina.

Pune su hemikalija koje ostanu na površinama preko kojih pređete njima. Svaki predmet koji dijete ili životinja može da stavi u usta, treba očistiti nehemijskom mješavinom na vodenoj bazi kako biste bili sigurni.

Pripazite na to gdje i kako ćete ih čuvati

Najbitnije je zapravo da pazite kako zatvarate ambalažu da maramice ne budu izložene vazduhu i samim tim da se ne suše. Većina njih sadrži i alkohol koji će ispariti ako ih ne zatvorite kako treba. Osušenu maramicu nemojte da koristite za brisanje po površinama jer od njih nema koristi.

Nemojte ih koristiti za drvene površine

Ovaj tip maramica može da ošteti drvene površine jer porozno drvo može da upije tečnost iz maramica i na taj način ga možete uništiti tako što će ostati mrlje. I to je još jedan od razloga zašto bi trebalo da pročitate ono što piše na etiketi. Postoje određene vlažne maramice koje su namijenjene isključivo drvenim površinama pa pripazite na to prilikom kupovine.

(Novosti.rs)