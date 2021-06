Hortenzije u dom unose dašak ljeta

Uz cvijeće, svaki kutak u našem domu postaje mjesto za uživanje, a da je ljeto stiglo znamo kada predivni raskošni okruglasti cvjetovi hortenzije u vazama ukrase naš životni prostor.

One svaki vrt pretvaraju u pravu šarenu oazu, a u domu su sjajno osvježenje. Uz nježne cvjetove u bijelim, roze, plavim i ljubičastim tonovima, trik je uz koji ćete napraviti makeover baš svakog prostora, nezavisno od stila uređenja. Boja samog cvijeta zavisi o pH vrijednosti tla u kojem rastu. Zbog toga mnoge dame uz pomoć specijalnih gnojiva iz sezone u sezonu započinju proces mijenjanja nijanse cvata hortenzije u željenu boju. Vrlo lako ih je uzgajati, a jednom kada ih stavite u vazu, pazite da mijenjate vodu svaka dva dana. Uz to, hortenzije, osim kroz korijen, crpe vodu i preko latica pa svoj buket možete svaki dan malo i pošpricati vodom kako bi što duže izgledao svježe.

Hortenzije možete dodati u manje vaze, kreirati raskošan buket ili ih pomiješati s nekoliko listova eukaliptusa ili klasičnih ruža. Opcija je bezbroj, a vi birajte onu koja najviše odgovara vašem raspoloženju i stilu uređenja enterijera.

O CVIJETU

Hortenzije predstavljaju rod koji čini od 70 do 75 vrsta cvjetnica porijeklom iz Azije i obje Amerike. Daleko najveća raznolikost vrsta je u istočnoj Aziji, posebno Koreji, Kini i Japanu. Većina su žbunaste vrste, visine od jednog do tri metra, ali neke rastu i kao mala stabla ili lijane dužine i do 30 m penjući se uz drveće.