Ime dobio po slavnoj modnoj kući: Dior tulipan, cvijet koji podsjeća na božur

Mart je mjesec kada ponovo počinjemo uživati u ljepoti tulipana, to je cvijet koji najavljuje dolazak proljeća, njegove raznolike boje i sorte iznova nas očaravaju, a tulipani su i veoma fotogenični.

Mnogi ih stoga koriste kao detalj na fotografijama, a naročito fotogenična jeste sorta dior, primamljiva i zbog svog šik imena.

S razlogom je ova roze sorta tulipana dobila ime po slavnoj modnoj kući - ima satenske, velike latice, od kojih svaka predstavlja minijaturno umjetničko djelo - kako po naboranom obliku, tako i po suptilnoj igri boja, od bisernih, svijetloroze do intenzivnijih magenta tonova.

Već na prvi pogled dior tulipani podsjećaju na još jedan zadivljujući cvijet - božur. Sorta dior zaista jeste miks tulipana i božura te daje velike dvostruke cvjetove u obliku božura.

Ovo je izdržljiva sorta koja se lako uzgaja. Uspijeva na svakom umjereno plodnom vrtnom tlu. Tulipani dior sade se u jesen, a cvjetaju u aprilu te narastu oko 45 centimetara.

Preporuka je da se tulipani s bujnim, velikim i pahuljastim cvjetovima poput diora sade u grupama, ostavljajući 15 centimetara razmaka između pojedinačnih lukovica.

Savršeno je pogodna za jednostruke ili dvostruke stroge kompozicije sa, na primjer, lukovicama ranih tulipana. Cvjetovi u obliku božura u različitim nijansama roze obogatiće i uljepšati gredicu više vrsta, grupu trajnica ili prazno mjesto ispod osunčanog južnog zida kuće.

Tulipan u vazi

Da bi jednom kada ga narežete u svome vrtu ili kupite na tržnici što duže lijepo izgledao u vazi, potrebno je pripaziti na nekoliko detalja.

Prilikom kupovine ili rezidbe birajte one cvjetove koji su još u pupoljcima, a ne one koji su već otvoreni. Jednom kada ih donesete do vaze, pripazite da buket stavite u hladnu vodu te prethodno odrežite vrhove stabljika pod uglom od 45 stepeni. Uklonite višak lišća kako ne bi istrunulo u vodi, a za dugotrajniju svježinu i postojanost možete u vazu dodati i kovanicu ili konzervans za vodu koji se može kupiti u svakoj cvjećari.