Jeftini trikovi za preuređenje doma

Ljeti imamo više vremena za posvećivanje svom domu pa je to nerijetko doba u kojem se mnogi odlučuju na preuređenje. Međutim, ukoliko želite svom domu podariti novo ruho, a da pritom na to ne potrošite čitav godišnji odmor i ne ostanete praznih džepova, postoji nekoliko načina na koje to možete vrlo lako postići.

Uredite hodnik

Prva prostorija koju vidite kada ulazite u svoj dom je hodnik. On određuje ton čitavog doma, a zbog najčešće male kvadrature nije skup za preuređenje. Osim toga, od namještaja će zahtijevati samo ormarić za cipele, vješalicu za jakne i ogledalo, pa je zato idealna početna tačka preuređenja.

Obojite zidove

Krečenje zidova najjednostavniji je način preuređenja doma koji će dati najveće rezultate, a značajne uštede mogu se postići ako sav posao obavite sami. Dizajneri interijera preporučuju određene boje za određene prostorije. Tako za spavaću sobu preporučuju smirene, plave tonove, za radnu sobu zelenu koja podstiče produktivnost, dok se za prostorije u kojima najčešće boravimo, poput dnevne sobe, često preporučuju jednostavni, pješčani tonovi.

Preuredite drveni namještaj

Baš kao i krečenje zidova, jednako će efektno biti i bojenje starog drvenog namještaja, no kako bi sve zaista izgledalo profesionalno, potrebno je imati na umu nekoliko stvari... Prije svega pogledajte ima li namještaj sjajni premaz ili ne. U prvom će slučaju stoga svakako biti potrebno skidanje tog sloja brusnim papirom ili ručnom brusilicom. Jednom kada odlučite o boji, potrebno je staviti i temeljnu boju, tj. primer, a tek potom željenu nijansu.

Izolujte prozore

Izolacija prozora mali je zadatak koji može pružiti nemjerljivu promjenu, odnosno zadržavanje toplote u stanu u zimskim mjesecima te sprečavanje ulaska vrućeg vazduha tokom ljeta. Na tržištu postoje i energetski prozorski paneli, ali njihova cijena nije niska pa je samostalna izolacija uz pomoć izolacionih ploča i pjena mnogo prihvatljivije rješenje.

Starom kauču dodajte novu presvlaku

Kupovanje kauča uvijek je velika investicija, ipak moguće je da nam se nakon nekoliko godina više neće svidjeti ili ćemo tražiti načine kako prekriti mrlje koje nikako ne možemo ukloniti. Srećom, na tržištu postoji mnoštvo firmi koje nude izradu presvlaka po mjeri, a cijena je neuporedivo niža od kupovine novog komada namještaja.

Stvorite galeriju fotografija

Mala, ali efektna promjena u domu može se dobiti postavljanjem galerije fotografija na jednom zidu. U prodavnicama možete pronaći okvire za fotografije već od nekoliko maraka. Za posebno elegantan utisak možete sve fotografije izraditi u crno-bijeloj tehnici.