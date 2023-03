Kada treba mijenjati peškire

Peškiri se svakodnevno koriste pa se ne treba čuditi što se brzo prljaju i potrebno ih je često prati. Osim čestih pranja, koliko bismo treba da mijenjamo peškire? Ovo su neki od znakova koji ukazuju da treba da se riješite svojih starih peškira i počnete da tražiti nove.

Peškiri su prestali da upijaju vodu

Ako primjetite da više niste suvi kao prije ili vam se čini da sušenje traje duže, nije riječ o vama, već o vašem peškiru. Vaši peškiri su vjerovatno stari. Znak da je vreme za zamjenu peškira je kada je izgubio svoju pahuljasto upijajući kvalitet.

Peškiri su stari nekoliko godina

Ako se o njima pravilno brine, visokokvalitetni peškiri trebalo bi trajati do dvije godine, zavisno o upotrebi. Peškiri mogu da postanu smrdljivi iz mnogo različitih razloga. To može biti osoba koja ga koristi ili kupatilo koje ima lošu ventilaciju, ali ako operete svoj peškir i još uvijek ne miriše, to je jasan znak da je vrijeme za nove peškire u vašem domu.

Peškiri su grubi

Ako su prošli mjeseci ili godine otkako ste uživali u mekanim peškirima, vrijeme je za nove. Oni mogu da budu grubi od ostataka ulja za tijelo i deterdženata koji se nakupljaju unutar tkanine. Ako je vaš peškir nov, a primjetili ste da se tekstura iznenada promijenila, možda imate tvrdu vodu ili je možda vrijeme da promijenite deterdžent za pranje veša.

Boja vašeg peškira blijedi

Ako ste kupili šarene peškire i primetili da se nijansa promenila ili jednostavno više ne izgledaju živahno kao pre, to je izvrstan izgovor da krenete u kupovinu novih. Međutim, ako su peškiri bijeli i želite ih posvetliti, korištenje izbjeljivača mnogo je jeftinije nego njihova potpuna zamjena.

Postoje tragovi plijesni na peškirima

Ako na peškirima primjetite mrlje od plijesni, potrebno ih je izbaciti. Ako je ovo čest problem, svakako uključite ventilator ili otvorite prozor u kupatilu, naručito tokom i nakon tuširanja. Ako nemate nijednu od tih mogućnosti, ostavljanje otvorenih vrata može da pomogne u smanjenju vlage, koja je uzrok plijesni.

Imate rupe na peškirima

Peškiri nisu dizajnirani da traju vječno, pa ako su vaši pocijepani ili imaju rupe, treba ih zamijeniti. Ako ih niste baš spremni da bacite, razmislite o prenameni za čišćenje ili sušenje kućnih ljubimaca.