Kako da sadite i njegujete verbenu

Verbena ili sporiš je cvjetnica koju su pojedini narodi smatrali čarobnom i svetom biljkom. Danas je jedna od najljepših cvjetnica kojima možete ukrasiti svoje dvorište. Na podnebljima gdje nema mrazeva opstaje kao višegodišnja biljka, dok se u Srbiji gaji kao jednogodišnja.

Viseće verbene su postale pravi hit u domaćim vrtovima u posljednje vrijeme. Oblik verbene i boja cvijeta su vrlo različiti. Pošto rastu i do metar u dužinu, pogodne su za gajenje u visećim saksijama. Stabljike rastu u žbunićima, koji dostižu visinu od oko 30 centimetara.

Cvjetovi su crvene, ljubičaste, roze, bijele i narandžaste boje. Kad cvjetovi procvjetaju, treba ih pažljivo otkinuti, i to do dijela stabljike gdje je prvi par listića. Cvjeta od ranog proljeća pa do prvih jesenjih hladnoća.

Da bi cvjetanje trajalo duže, u junu verbenu treba malo orezati jer ćete tako da podstaknete dodatno grananje biljke. Ako se forma žbunića gubi, odrežite grančice za dvije trećine njihove dužine. Za dvije sedmice će se ponovo razgranati i opet početi sa cvketanjem.

Kako bi ova cvjetnica opstala, potrebno je i poželjno zalijevati je prihranom. Ona inače ne voli pretjerano zalijevanje, a zemljište treba da je vlažno samo dok je biljka mlada.

Idealna temepratura za pravilan rast verbene je od 16 do 20 stepeni. Sa višim temperaturama, ukoliko se pravilno ne prihranjuje i ne zalijeva, može doći do opadanja cvjetova.

Verbena dobro podnosi osunčana mjesta, suvo i vjetrovito vrijeme.

Kad biljčice narastu, sredinom maja mjeseca ih rasadite u bašte ili žardinjere. Mlade biljke sadite sa razmakom oko minimum 25 centimetara.

Provjerite da li je korijen verbene zdrav, tako što ćete vidjeti da li je snježno bijele boje, i ne previše zamršen pri dnu saksije. Ako ih sadite u saksiji, izaberite saksije veličine 19 do 21 centimetara, u koje ćete posaditi jednu ili dvije biljke. Ispravna sadnja u žardinjeri podrazumijeva od dvije do tri biljke po kvadratnom metru.

Za verbenu inače važi da je biljka koja privlači novac, pa je i u ove svrhe možete držati u dvorištu odnosno kući.

