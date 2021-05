Kako izbeći greške prilikom uređenja vrta

Otkako je pandemija zavladala svijetom, mnogi su više boravili u svojim domovima, a balkoni i slični otvoreni prostori, kao i vrtovi, vrlo brzo postali su zlata vrijedni.

Kao i svakog proljeća, vrtovi zahtijevaju 'redizajn' i osvježenje nakon zimskih mjeseci. Premda nam se ispočetka čini da prilikom uređenja vrta nemamo u čemu pogriješiti, stručnjaci upozoravaju da to i nije baš tako.

Andrew Duff iz Inchbald School of Design upozorava da je jedna od najvažnijih stvari povezati stil vrta sa stilom kuće i njenim interijerom.

“Prije svega dobro razmislite o povezivanju vrta i kuće kako bi činili skladan prostor te se nadopunjavali. Budite realni i nemojte zaboraviti u obzir uzeti klimu i uslove u kojima živite. Greška je posaditi biljke koje u području u kojem živite ne mogu opstati”, kaže on.

Dobro je pravilo i da u prvi plan treba istaknuti biljke, jer one su zapravo “zvijezde vrta”, a idealan je onaj koji ima pravu biljku na pravom mjestu, savjetuje nagrađivana dizajnerica vrtova Kate Gould.

1. Prenatrpan vrt

Ovdje takođe treba primijeniti dobro poznato pravilo 'manje je više'. Iako se u interijerima obično vodimo time, u vrtovima mnogi daju oduška i - pretjeraju.

Ne pokušavajte uklopiti baš sve. Ljudi obično pokušavaju staviti svašta u svoje vrtove. Dovoljna su dva čvrsta materijala za uređenje. I budite vrlo oprezni pri korištenju boje i vrsta biljaka.

Da bi vrt izgledao što prirodnije, trebate razmišljati o sadnji različitih biljaka različitih veličina i rasporediti ih u ponavljajuće uzorke, umjesto da usvojite stil sadnje 'jedan od svega'. U jednom trenutku morat ćete premjestiti ili čak ukloniti biljke kada se vaš vrt odjednom pretvori u džunglu.

2. Uzmite u obzir vremenske uslove

Ovo je još jedna uobičajena greška koju mnogi rade jer misle da će jednom osmišljeni vrt zauvijek takav i ostati.

“Kad uzmete u obzir to da čak i najtvrđi materijali imaju steepen poroznosti i kontinuirano su izloženi vremenskim uslovima, tada shvatite da je to nemoguć zahtjev. Zato uvijek pitajte koliki je očekivani životni vijek materijala i kako ga treba održavati. Još je bolje prihvatiti nesavršenost i dizajnirati ih. Nije loša ideja odabrati materijale koji će lijepo starjeti, odnosno s godinama sve ljepše izgledati”, rekao je dizajner vrtova Adolfo Harrison.

3. Nemojte sve odmah počistiti

Ako i vi imate neodoljivu želju da odmah sve počupate i maknete iz vrta, niste jedini. Nemojte žuriti! Može biti primamljivo riješiti se određenih biljaka, ali i one dodaju ljepotu i posebnost vrstu te se mogu uklopiti u novi dizajn. Isto tako, uklanjanje ili teško obrezivanje zrelih grmova može “ogoliti” vrt, a stručnjaci ističu da se postojeći materijali često mogu prenamijeniti. “Čak i najneprivlačnija betonska terasa može se razbiti i pretvoriti u idealnu podlogu za novu stazu. Iskoristite razmake između starih kamenih ploča i odaberite pravo cvijeće kako biste ga pretvorili u prekrasan vrt”, kaže dizajnerica vrtova Lucy Conochie.

4. Prilagodite biljke prostoru u kojem ste ga posadili

Loše osmišljen travnjak s gomilom velikih žardinijera i vaza nije dobra ideja jer će vrt izgledati prenatrpano.

Stoga prvo razmislite o biljkama koje želite u svom vrtu.

“Uobičajena greška je premala veličina posuda u kojima su posađene biljke”, kaže dizajner vrta i BBC-jev poznati voditelj Tom Massey.

“Ako su vaze premale ili suviše plitke, tlo će se brzo isušiti i biljke neće uspijevati. Što se tiče veličine, dubina od 300 mm trebala bi biti minimalna za manje biljke i grmlje. Za veće biljke ili drveće trebaće vam 600 mm ili više. Ako planirate uključiti veće drveće ili grmlje, razmislite o tome kako će izgledati kad se razgrana. Ako su žardinijere premale, u njih nećete moći smjestiti dovoljno biljaka da postignete željeni cilj. Izbor materijala također je važan. Tzv. corten čelik je dobar jer hrđa do atraktivne tamnonarančaste/smeđe boje', kaže Massey.

5. Nedostaje nešto za wow efekt

Mnogi prilikom redizajna vrta zaboravljaju na statement detalj poput efektne vrtne garniture, ukusno dizajnirane nadstrešnice, visećih posuda za cvijeće ili zašto da ne - zanimljive skulpture.

“Ljudi najčešće igraju na sigurno. Zadržavaju zacrtani pravokutni oblik travnjaka ili smanjuju sadnju u nadi da će stvoriti više prostora u kojem kao da uvijek nešto nedostaje. Mnogi se i boje promjena. Na ako želite potpunu promjenu, radije u svoj vrt uključite nešto što će sigurno 'uhvatiti' pogled. To može biti npr. usmjeravanje pogleda prema stiliziranom uzdignutom prostoru za sjedenje, pametno posađenom bilju ili pak nekoj nevjerojatnoj skulpturi. Svi se sigurno možemo sjetiti trenutka iz prošlosti u kojem nas je lutajući krajolikom oduševila neka skulptura. Taj je taj trenutak iznenađenja koji je uvijek vrlo efektan. Skulpture u vrtovima često se zanemaruju, no one mogu dati posve novo ruho svakom prostoru”, kaže dizajner vrta John Wyer te smatra kako je to ono nešto zbog čega će vaš vrt dobiti wow efekt.

(TPortal)