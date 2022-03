Kako možete zaštititi svoj dom tokom zime?

Održavanje je uvijek važan faktor kad kupujete nešto što se troši s vremenom. Automobile moramo više održavati ako ih više koristimo, budući da su podložniji kvarovima ako ih redovno ne vozimo na servis. Sve to još i više vrijedi za naše domove.

Naši su domovi prostori u kojima provodimo glavninu svojih života, stvaramo sjećanja i radimo ono u čemu najviše uživamo. Kao rezultat digitalne revolucije, naši su domovi postali i mjesta gdje se često zabavljamo, na primjer, kockanjem preko interneta. Dok igrači mogu ovdje pronaći popis najboljih bonusa, vlasnici i stanari u domovima vjerovatno žele saznati što mogu učiniti kako bi održavali svoje domove.

Činjenica je da održavanje doma kroz veći dio godine ne zahtijeva preveliki trud. Međutim, pravi se problemi počinju pojavljivati tokom zimskih mjeseci, budući da ekstremna hladnoća može imati ozbiljne posljedice po svaku kuću, bez obzira na kvalitetu njene gradnje. Upravo je zato važno znati na šta valja pripaziti kad je riječ o održavanju domova, posebno tokom zime.

Zatvorite otvore

Tokom zimskih mjeseci potrebno je pripaziti na nekoliko stvari. Ako probleme brzo identifikujete i riješite, mogli biste uštedjeti na troškovima popravaka, računima za energiju i još puno toga. Na primjer, provjera curenja i loše izolacije jedan je od najlakših i najučinkovitijih načina za održavanje domova. Razlog je što to često onemogućuje kvalitetno zagrijavanje doma; zagrijavanje će trajati duže, pa će stoga i koštati više. Korištenje smjesa za brtvljenje i pjena za zatvaranje rupa jednostavna je metoda koju možete i sami primijeniti, no neke energetske firme nude i uslugu energetskog pregleda doma, pri čemu same zatvaraju otvore.

Protivpožarna sigurnost

No nije stvar samo u novčanoj uštedi. Kad je riječ o sigurnosti za vas i vašu porodicu, to je nešto što nema cijene. Za domove koji imaju kamine, ključno je pregledati dimnjake i očistiti ih ukoliko je potrebno. Razlog je što se kamini više koriste tokom zimskih mjeseci, a odgovorni su za više od 20.000 požara u stambenim objektima svake godine. Svako ko ima kamin u svom domu trebao bi angažovati profesionalnu osobu koja će pregledati dimnjak i očistiti ga ako je u lošem stanju.

Pogledajte ispod sebe

Za mnoge je vrsta poda koji imaju u domu nevažna činjenica kad je riječ o temperaturi, no mogli biste se iznenaditi ako vam kažemo da podovi od laminata, drva ili pločica brže gube toplinu, što dovodi do viših računa za energiju.

Tapisoni izgledaju sjajno, a daleko su bolji u tom pogledu. Međutim, oni koji ne žele mijenjati svoj pod samo da bi uštedjeli na energiji, uvijek mogu uložiti nešto novca u dobre sagove koji će imati isti efekat.

Nikad nije lako dočekati kraj zime, no nije nužno da ona ima negativan efekat na našu imovinu, pod uslovom da preduzimamo prave korake za njeno održavanje.