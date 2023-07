Kako najlakše ukloniti korišćeno ulje ili mast iz tiganja (VIDEO)

Kada pržimo hranu za doručak, ručak i večeru, i to radimo na vreloj masti, uvijek nam ostane nered u tiganju i, konačno, višak masti koji negde treba prosuti. Često to radimo na najjednostavniji mogući način: prospemo je u sudoperu. Ipak, to nije najsrećnije rješenje.

Ne samo što iza sebe ostavljamo masnu sudoperu, izlivanje ulja ili masnoće kroz odvod rezultira najčešće začepljenom sudoperom. Ulje i mast se u cijevima zgusnu, skupljaju drugu hranu, uzrokuju neprijatne mirise u kuhinji, začepljenja… Možda jeste najbrži postupak, ali na duže staze nam prilično šteti. Ni prosipanje u kantu za otpatke definitivno nije rješenje!

Naime, trik je u sipanju sode bikarbone u tiganj sa korišćenim uljem. Promiješajte sodu bikarbonu i pustite je da upije ulje. Istresite smjesu na papir. Bacite u kantu, prenosi Krstarica.