Kineski fenjer: Upečatljivo cvijeće jednostavno za održavanje

Kineski fenjer, fizalis ili peruanska jagoda - sve su to različiti nazivi iste biljke koja u jesen pokazuje svoje najlepše ruho.

Kineski fenjer ili Physalis nalik je malim lampionima ili fenjerima sa nijansama od narandžaste do crvene boje, krhkim na dodir, koji su neizostavni dio jesenjih dekoracija. Dovoljno je grančice s "lampionima" postaviti u vazu bez vode te tako osušene dugo mogu biti upečatljiv ukras doma.

Kineski fenjer najčešće se uzgaja iz sjemenki, no može se zasaditi i gotova sadnica. Sije se ili u proljeće ili u jesen, i to odmah na gredice, ako imate vrt. Važno je da se sjemenke prekriju sa do tri centimetra komposta ili humusa kako bi se tlo nahranilo te kako bi sjeme ujedno bilo zaštićeno od niskih zimskih temperatura.

Ako kineski fenjer želite uzgajati kao ukras svoje terase, tokom zime treba ga smjestiti u zatvorene prostorije. Tada mu treba i mnogo manje vode nego tokom toplijih mjeseci.

Ova biljka pogodna je za balkone i bašte koji su okrenuti prema južnoj ili zapadnoj strani svijeta. Cvjetaće bijelim, neupadljivim sitnim cvjetovima, a upravo će iz njih nastati mali, narandžasti "lampioni". Orezuje se jednostavno, skidanjem vrhova izdanaka dok se ne raširi. Razmnožava se reznicama ili sjemenom. Veoma je otporan i skoro da ne postoji šansa da ga uništite. Kao korovska biljka, može se naći na brdovitim terenima, uz obode šuma i puteva.

Kineski fenjer kao hrana

Kada sazri, narandžaste membrane oko plodova polako će početi da se suše i poprimaju smeđu boju, a iz njih će početi da vire narandžaste loptice nalik malim plodovima paradajza. Upravo je to plod biljke koji je jestiv kod nekih sorti. Ti su plodovi slatko-kiselog ukusa.

Može se jesti kao dodatak u voćnim salatama te je pogodan za pravljenje kolača, džemova, sokova i koktela. Plod sadrži ugljene hidrate, proteine i malo masti, a smatra se i odličnim antioksidansom.

Njegova konzumacija povoljno utiče na povišeni krvni pritisak i dijabetes te se smatra jednom od najljekovitijih biljaka u botanici.

Zbog velikih količina vitamina C koje sadrži, utiče i na podizanje imuniteta te tako na neki način i štiti od sezonskih prehlada i gripa.

Ipak, omotač koji štiti plod, odnosno "lampion", je otrovan, pa pripazite ako imate kućne ljubimce.