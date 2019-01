KonMari metoda koja mijenja život iz korijena

Mari Kondo će vam promijeniti život. Barem svi tako tvrde.

Kraljica urednosti, Japanka Mari Kondo rođena je s talentom za pospremanje i organizaciju prostora. Kaže da joj je ta vještina u genima. Još dok je bila djevojčica pospremala je svoju sobu, pronalazila svakakva pametna rješenja kako se riješiti viška stvari i kako ono što čovjeku najviše treba u stanu što bolje pohraniti. Bila je srednje dijete od troje djece u porodici i misli da je to uticalo na njenu urednost. Na taj način je željela privući pažnju i ljubav svojih roditelja, koji su bili prezaposleni poslom i porodicom. U jednom trenutku života (s petnaest godina) doslovno je postala "mašina za uništavanje smeća".

Mari je u pospremanju pronašla sebe i započela raditi ono što najviše voli. Danas je jako popularna u Japanu, ali i van njega. Njena uspješna i efikasna metoda pospremanja zove se KonMari metoda. I te kako daje rezultate. U Tokiju vodi vrlo uspješnu kompaniju i svojim klijentima pomaže da zakrčene prostore pretvore u lijepe, mirne i nadahnjujuće domove. Mari KonMari metodom ljudima mijenja živote, vraća im samopouzdanje i osjećaj vrijednosti. Nakon temeljnog pospremanja i bacanja viška stvari po njenoj metodi ljudi nerijetko promijene i svoj posao, počnu raditi ono što vole, ozdrave, smršaju ili promijene partnera s kojim nisu bili srećni.

Mari Kondo se proslavila knjigom "The Life-Changing Magic of Tidying Up", koja je prodata u više od osam miliona primjeraka širom svijeta i bestseler je u Japanu i Evropi. Lajfstajl knjiga postala je trending tema na društvenim mrežama, a za to je najviše zaslužan presavršeni osjećaj autorke za organizaciju i pakovanje stvari.

Magazin "Time" imenovao ju je jednom od 100 najuticajnijih ljudi.

Njen pristup čišćenju i reorganizaciji ponudio je veliko osvježenje svima koji nemaju naviku da redovno održavaju sopstveni prostor.

Ova dama je inspirisala i "Netfix", koji je 1. januara predstavio novu seriju pod imenom "Tidying Up with Marie Kondo", prateći čuvenu književnicu i gurua za organizaciju kako pomaže američkim porodicama da implementiraju KonMari metodu čišćenja i reorganizacije, po kojoj se Japanka proslavila.

Prema Mari Kondo, vaš dom nije samo mjesto gdje živite, to je utočište u kojem se možete opustiti i biti potpuno mirni. Zato dobro osmotrite svoj prostor i organizujte police, ladice i sve one male kutke kako biste zadržali energiju i radost prisutne u vašoj maloj oazi.

Šta je KonMari metoda?

Ova metoda inspirisana je japanskom Šinto religijom, koja pretpostavlja da svaki predmet ima određenu energiju ili sadrži duh, kao i da se redovna organizacija objekata može smatrati duhovnom praksom. Takođe, KonMari metoda aplicira da stvari slažete vertikalno, a ne horizontalno.

Mari Kondo preporučuje da se treba odvojiti od nepotrebnih stvari i to tako što ćete razmotriti da li vam određeni predmeti donose radost. Ako ne izaziva taj doživljaj, ona savjetuje da ga se riješite.

KonMari metoda takođe je idealna prilika da donirate višak stvari jer će neko drugi u vašoj knjizi, haljini ili setu tanjira pronaći radost i sreću.

Serija "Tidying Up with Marie Kondo" postigla je veliki uspjeh i KonMari metoda još jednom postaje trending na Instagramu i Twitteru, inspirišući mnoge da pokažu zahvalnost za stvari koje su jednom imale simboličan značaj, ali sada je potrebno da ih se riješite, fizički ali i emotivno, te oslobodite prostor za novi početak.

KATEGORIJE ZA LAKŠE SNALAŽENJE

Osnovno pravilo KonMari metode je grupisati predmete po kategorijama: odjeća, knjige, papir, komono (najšira kategorija koja obuhvata kuhinju, kupatilo i garažu) te sentimentalne predmete. Međutim, ako otkrijete da ne posjedujete stavke iz neke od kategorija ili imate previše stvari samo u jednoj kategoriji, prilagodite spisak kako bi odgovarao vašim potrebama - time ćete lakše vizuelizirati proces organizacije kuće i osmisliti korake za rješavanje problema.

UREDITE SVOJ RADNI PROSTOR

Ništa dobro ne proizlazi od rada usred nereda. Samo se pokušajte koncentrisati pored hrpe papira, odjeće i sličnog haosa. Kada imate čisto i organizovano mjesto za rad, kreativnost i ideje lakše počinju teći - pogotovo kada ispunite svoj radni prostor stvarima koje vas inspirišu i donose radost, savjetuje Mari.

ORGANIZUJTE SVOJU OSTAVU

Kada su vaša kuhinja i ostava organizovane, život se čini mnogo manje haotičnim. To znači da imate dovoljno mjesta za kuvanje i poigravanje s novim ukusima. Time ne samo da lakše brinete o svom zdravlju, nego i štedite novac, jer niste kupili još jednu teglicu kokosovog ulja kad ste pogrešno mislili da ste ostali bez iste.

Njeni najosnovniji savjeti:

- vizuelizirajte život bez nereda,

- sredite sve odjednom, i to odmah,

- počnite od lakšeg,

- najprije bacite, a potom spremite,

- svakoj stvari odredite njeno mjesto,

- težite krajnjoj jednostavnosti u pohranjivanju stvari,

- spremišta nemojte raštrkati,

- nikad ne gomilajte stvari, okomito slaganje je ključno,

- knjige koje još niste pročitali vjerovatno ni nećete i treba da ih se riješite,

- najbolji način spremanja torbe je druga torba,

- za pohranjivanje stvari su najbolje kutije za cipele: besplatne su, lijepe i praktične.

Ono što je još karakteristično za Mari je to da ona svakodnevno zahvaljuje stvarima koje je okružuju.