Kraljevski cvijet intenzivnog mirisa

​Bašte i balkoni u proljeće se pretvaraju u pravu oazu cvijeća, a jedan od najmirisnijih među njima svakako je perunika. U našem području nazvana prema Perunu, bogu groma, a u svjetskoj botanici prema Iris, starogrčkoj boginji duge, nekoliko stotina vrsta perunike širom svijeta poznato je još od vremena Starog Egipta, gdje je bila kraljevski i božanski simbol.

Perunika se pojavljivala i kasnije tokom vijekova na grbovima mnogih kraljevskih i plemićkih porodica. Osim što nose predivne legende i izgledaju kao prave ponosne boginje bašte, perunike ujedno i predivno mirišu.

Što je njihova boja tamnija, miris je intenzivniji pa se često mogu vidjeti okružene leptirima i pčelama. Zbog posebnog mirisa često se koriste kao sastojak u stvaranju mirisnih nota parfema.

Vijekovima unazad ovo cvijeće bilo je simbol kraljevskih porodica zbog svog elegantnog izgleda. Iris je bio simbol i kraljeva Francuske, uključujući i Luja XIV. I druge su kraljevske porodice i monarhije posuđivale ovaj cvijet i stavljale ga simbolično na svoju zastavu, ko nijedan cvijet ranije.

Perunike su višegodišnje biljke, vrlo lako se uzgajaju, još lakše razmnožavaju, a nije im potrebna posebna njega. Najčešće cvjetaju u kasno proljeće, odmah nakon tulipana i narcisa.

Postoji preko 200 vrsta irisa. Najviše im odgovara plodno, drenirano tlo, neutralno do blago kiselo. Vole sunčana mjesta. Zalijevanje treba da bude umjereno tokom intenzivnog rasta biljke, a tlo treba da bude suvo dok miruje. Ima dvoredno, sabljasto lišće i najčešće cvjeta u različitim nijansama plave, a zatim u bijeloj, žutoj, ljubičastoj i crvenoj boji. Obično daje dva do tri cvijeta na vrhu stabljike. Može narasti u visinu do jednog metra, a postoje i niske vrste koje narastu svega 20 cm.

Njega i održavanje

Prihranu irisa najbolje je obaviti na proljeće prije cvatnje. Ovo cvijeće voli gnojivo s većim udjelom kalijuma i fosfora, te će sasvim dobro reagovati na klasična gnojiva. Kod zalijevanja je potrebno koristiti svježu vodu, jer im ustajala može nanijeti štetu. Dvije godine nakon sadnje iris će ući u potpunu cvatnju. Na istoj lokaciji raste i cvjeta do šest godina.

Ukoliko biljke imaju premalo vegetacijskog prostora, preporučuje se presađivanje na drugu poziciju. Ovaj zahvat se najčešće radi po isteku četiri godine. Presađivanje je jednostavno. Izvadite korijen irisa iz zemlje i razdvojite ga na nekoliko dijelova oštrim nožem, a potom ga ponovo posadite u zemlju. Ovo je najbolje napraviti po cvjetanju biljke ili u kasnu jesen. Perunike koje se ne presađuju s vremenom imaju sve manje cvjetova, a sve više lišća. Nakon sadnje, potrebno je održavati vlažnost zemlje nekoliko sedmica. Irisi ne zahtijeva posebnu prihranu. Po kvadratnom metru sade se tri biljke.

Razmnožavanje

Perunika se lako širi jer njeni rizomi daju svake godine nove izdanke. Razmožavanje dijeljenjem rizoma obavlja se sredinom ljeta do rane jeseni. Svaki dio mora imati neoštećen korijen i nekoliko listova, koje treba skratiti na deset centimetara. Sadi se vrlo plitko, te prekriva s dva-tri cm zemlje, na razmak oko 35 cm. Prilikom sadnje tlu se doda organska tvar. Ne treba gnojiti gnojivima bogatim kisenikom.

Irise sadite duž staza, a zbog visine sasvim dobro će izgledati i u pozadini sitnijeg cvijeća.