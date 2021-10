Kroton, biljka veličanstvenih raznobojnih listova

Sjajni listovi nevjerovatnih boja, različitog oblika i veličina čine kroton veličanstvenom i jednom od omiljenih sobnih biljaka.

Kroton, botaničkog naziva Codiaeum Variegatum, potiče sa Polinezije, te je standardna pojava u tropskim krajevima, gdje u vrtovima može narasti u zimzelen grm visok šest metara.

U našim krajevima sasvim dobro uspijeva u saksijama i izgleda fenomenalno, bilo da se nalazi u kući tokom cijele godine ili na terasi od proljeća do jeseni.

Ljubitelj svjetlosti

Ova lijepa zimzelena biljka ima listove zelene, žute, narandžaste, bakrenocrvene boje, išarane žutim žilicama i zelenim, crvenim, ružičastim, bijelim, žutim ili smeđim šarama. Naličje lista je obično crvenkasto, a oblik lista varira od uskog, duguljastog, oblog, nazubljenog do kopljastog.

Da bi zadržao sve svoje boje, kroton mora biti postavljen na svijetlo mjesto i zaštićen od direktnih sunčevih zraka. Svjetlost hrani njegove boje i čini ga predivnim ukrasom u domu.

Redovno zalivanje

Posadite ga u tresetni supstrat i redovno zalivajte, bar dva-tri puta sedmično, jer kroton voli vlagu, posebno u proljeće i ljeto. Višak vode iz podloška obavezno prospite nakon desetak minuta. Od jeseni zalivajte oskudnije, mlakom vodom, ali ne dopustite da se zemlja potpuno isuši i povremeno ga prskajte ako je vazduh suv.

Biljku treba redovno prskati za vrijeme rasta vodom i pri tome paziti da nije izložena sunčevim zracima, jer će na listovima ostati mrlje. Takođe je treba prihranjivati tekućim gnojivom za lisnate biljke i to svake dvije-tri sedmice.

Jednolična temperatura

Za pravilnu njegu krotona veoma je važna jednolična temperatura vazduha i zemlje, zimi od 16 do 18 stepeni Celzijusovih. Temperatura ne smije biti niža od 13 i viša od 27 stepeni. Temperaturne razlike uzrokovaće propadanje biljke i opadanje listova. Ako se to ipak desi, biljku možete spasiti tako što ćete sredinom proljeća, u aprilu ili maju, podrezati stabljiku osam do 12 centimetara od površine zemlje, što će podstaći mlade izboje na rast.

Razmnožava se u proljeće

U proljeće ili rano ljeto vrši se razmnožavanje biljke reznicama. Vršne izboje dugačke desetak centimetara, sa dva para listova, odrežite, zaprašite drvenim ugljem i zabodite u vlažnu zemlju, prekrijte plastičnom folijom i pustite da se mlada biljka zakorijeni. Saksiju držite na svijetlom i toplom mjestu.

Pazite na nametnike kao što su štitaste uši i crveni pauk, koji napadaju ovu biljku. Kroton dobro uspijeva i u miješanim nasadama gdje se posebno ističu njegove predivne boje listova.