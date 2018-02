Limun kao snažno sredstvo za čišćenje

Od dezinfekcije mikrotalasne do čišćenja kante za smeće i poliranja kašika i viljuški, limun je prava zvijezda za čišćenje kuće! Evo kako ga sve možete iskoristiti.

Zaboravite na trenutak sredstva za čišćenje ispod vašeg sudopera jer u vašem frižideru zasigurno imate jedno moćno sredstvo - limun!

Limun, koji hrani i koktelima može dati još bolji ukus, takođe je blago ali vrlo efikasno sredstvo za čišćenje.

Šta to ima u limunu?

Zbog visokog sadržaja kiseline, limun ima snažan antibakterijski učinak. Njime možete suzbiti uobičajene kućanske bakterije, tvrdi Julie Edelman, autorki knjige The Accidental Housewife: How to Overcome Housekeeping Hysteria One Task at a Time.

Evo kako možete učiniti da limunom odmašćujete, osvježavate i još puno više:

Dajte metalu sjaj

Kada je u pitanju mesing, bakar i hrom, nikakve hemikalije neće dobro doći kao limun. Namočite pribor za jelo u vodu s polovinama limuna, ostavite neko vrijeme, izvadite i obrišite pribor. Ako želite ekstra sjaj, jednu polovinu limuna prije nego je stavite u vodu namočite u so.

Dezinfikujte mikrotalasnu

Neugodan miris nakon pečenja kokica ili grijanja pice u mikrotalasnoj možete jednostavno ukloniti. Narežite limun na tanke kriške, kriške stavite u zdjelu, ulijte vodu pa stavite da se 'kuva' u mikrotalasnoj oko jedne minute. Limunska kiselina će ubiti bakterije, a limunov miris će djelovati kao ovlaživač i osvježivač. Nakon toga prebrišite unutrašnjost mikrotalasne krpom.

Očistite kupatilo

Umjesto da metalne ručke za ručnike, pipe i ostale slične stvari u kupatilu tretirate abrazivnim sredstvima, koristite za čišćenje limun. Sok od 5-6 limuna ulijte u neku praznu sprej-bocu i tome poprskajte sve što želite očistiti.

Limunska kiselina razgrađuje naslage kamenca i otapa prljavštinu. Osim toga djeluje i antibakterijski i antiseptički.

Ručno pranje suđa

Ako vam ikada ponestane sredstva za pranje suđa, limun može poslužiti. Na krišku limuna stavite sodu-bikarbonu i ribajte! Vidjećete kako se masnoća otapa, lonci i tave dobivaju sjaj, a i vaše ruke fino mirišu.

'Namirišite' veš

Dodajte samo jednu kašičicu soka od limuna među sredstvo za pranje veša kada ga stavite u mašinu i osiguraćete osjećaj čistoće i svježine čarapama i drugoj odjeći.

Operite prozore

Četiri kašike soka od limuna pomiješane s vodom odlična je kombinacija za pranje prozora. Snažna limunska kiselina otapa prljavštinu i vodene mrlje, a prozore ostavlja bliješteći čistima.

Očistite dasku za rezanje

Prepolovite limun, utrljajte sok na površinu daske za rezanje i ostavite desetak minuta da djeluje. Mrlje i razni mirisi će biti uklonjeni, a i bakterije. Na kraju polovinama limuna dobro još jednom istrljajte površinu daske i isperite vodom.