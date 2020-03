Maćuhice, baršunasti cvijet kojem ne smetaju niske temperature

Maćuhice izgledaju nježno i delikatno, ali to ljupko cvijeće zapravo je vrlo otporno te može preživjeti i temperature do -23 stepena Celzijusa. Upravo zbog svoje nezahtjevnosti maćuhice spadaju među najpopularnije balkonsko i vrtno cvijeće, a smetaju mu jedino velike vrućine.

To je najčešća vrsta koju vidimo posađenu u gredicama u parkovima i vrtovima. Vrlo je prepoznatljiva po specifičnoj građi cvijeta - petočlani cvijet s dvije latice u gornjem dijelu, dvije sa strane i jednom u donjem dijelu.

Postoji mnogo sorti maćuhica, a razlikuju se po boji cvijeta, koja može biti u svim nijansama od bijele do tamnoljubičaste: plavoj, purpurnoj, žutoj, narandžastoj, crvenoj... Osim jednobojnih, postoje i sorte sa cvjetovima u kombinaciji dvije ili više boja, često s tamnopurpurnom sredinom cvijeta.

Maćuhica naraste 20 do 30 centimetara u visinu, a baršunasti cvjetovi promjera su pet do 10 centimetara. Sadi se na gredice, obrube, kamenjare i u cvjetne posude. Za proljećnu cvatnju vrlo se često kombinuje s lukovičastim cvijećem.

Ponekad maćuhice procvjetaju već u jesen pa im cvjetovi tokom zime često ostanu pod snijegom, ali cvjetanje se nastavlja u proljeće i traje sve do početka ljeta.

Siju se u julu na zaštićeni gredicu ili u sandučić, jednom pikiraju i sade na stalno mjesto u vrtu najkasnije do septembra. Ako ih namjeravate posaditi na neki izloženi položaj, tada je bolje da prezime u toplom do sadnje u rano proljeće. Mogu se posijati u zaštićenom šest do osam sedmica prije sadnje na otvorenom i cvatnje u proljeće.

Maćuhice će se uspješno održati na svakoj vrsti tla (najbolje je ono propusno), bilo da su posađene na sunčanom ili sjenovitom mjestu.

Njega maćuhica uključuje redovno zalijevanje uz povremeno prihranjivanje, a uklanjanjem ocvalih cvjetova produžiće se cvjetanje.

Kada je riječ o sortama maćuhice, grupa Hiemalis najzahvalnija je jer nakon ljetne sjetve cvjetaju već u jesen i ponovo nakon otapanja snijega. Riesen ili divovske maćuhice imaju promjer cvijeta 10 centimetara, a velika su im konkurencija hibridne sorte F1 iz sMajestic Giants iz Japana. Sorta Molly Sanderson zbog svoje gotovo crne boje izgleda zaista posebno.

Zdravlje:

Zbog prisustva salicilne kiseline maćuhice se mogu koristiti u zdravstvene svrhe: spolja kod psorijaze, ekcema, akni i dermatitisa tako što se čajem od ovog cvijeta ispiraju oboljela mjesta, a gusta masa koja ostane kada čaj procijedite (talog) se stavlja kao obloga. Čaj se pije za potrebe izlučivanja mokraće i protiv upale mokraćne bešike, kod bolesti disajnih organa (obavezni je sastojak sirupa za iskašljavanje) i reumatskih bolesti.