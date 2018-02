Maćuhice više vole zimu od ljeta

Maćuhica je najčešća vrsta koju vidimo posađenu na gredicama u parkovima i vrtovima. Vrlo je prepoznatljiva po specifičnoj građi cvijeta- peteročlani cvijet s dvije latice u gornjem dijelu, dvije sa strane i jednom u donjem dijelu cvjeta.

Postoji veliki broj sorti maćuhica koje se razlikuju po boji cvijeta koja može biti u svim nijansama od bijele do tamnoljubičaste: plavoj, purpurnoj, žutoj, narančastoj, crvenoj. Osim jednobojnih postoje i sorte sa cvjetovima u kombinaciji dviju ili više boja, često s tamnopurpurnom sredinom cvijeta.

Maćuhica naraste 20 do 30 centimetara u visinu, a baršunasti cvjetovi promjera su pet do deset centimetara. Sadi se na gredice, obrube, kamenjare i u cvjetne posude. Za proljetno cvjetanje vrlo se često kombinuje s lukovičastim cvijećem.

Ponekad maćuhice procvatu već u jesen, tako da im cvjetovi tokom zime često ostanu pod snijegom, može podnijeti temperature do minus 23 stepena Celzijusova. Cvatnja se nastavlja u proljeće i traje sve do početka ljeta.

Sije se u julu na zaštićeni gredicu ili u sandučić, jednom pikira i sadi na stalno mjesto u vrtu najkasnije do rujna. Ako ih namjeravate posaditi na neki izloženi položaj, tada je bolje da prezime u toplom do sadnje u rano proljeće. Može se posijati u zaštićenom šest do osam sedmica prije sadnje na otvorenom i cvjetanja u proljeće.

Maćuhice će se uspješno održati na svakoj vrsti tla (najbolje je ono propusno) i temperaturi – bilo da su posađene na sunčanom ili sjenovitom mjestu. Jedino što im smeta su velike vrućine.

Njega maćuhice uključuje redovno zalijevanje uz povremeno prihranjivanje. Stavljanjem malča oko biljke zaštiti će se korijen od vrućine. Uklanjanjem ocvalih svjetova produljit će se cvatnja.

Kada je riječ o sortama maćuhice, Hiemalis grupa najzahvalnija je jer nakon ljetne sjetve procvatu već u jesen i ponovno nakon otapanja snijega. "Riesen" ili divovske maćuhice imaju obim cvijeta 10 centimetara, a velika su im konkurencija F1 hibridne sorte iz skupine "Magestic Gians" iz Japana. Sorta "Molly Sanderson" zbog svoje gotovo crne boje izgleda zaista posebno.

