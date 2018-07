Mali stan, veliki izazov

Kako od malog stana napraviti lep prostor - vječita je tema za enterijeriste. Ono što je za nekog prepreka, za drugog je izazov.

U malom stanu potrebno je pronaći pravi balans između funkcionalnosti i estetike koja ne mora da pati zbog manjka prostora.

Dekorateri savjetuju da se držite svjetlijih, neutralnih tonova, jer tamnije nijanse vizuelno smanjuju prostor. Kako stan ne bi bio dosadan, izaberite dvije dominantne svjetlije boje i jednu tamniju u kojoj ćete birati detalje.

Odvojene cjeline - Prva ideja u uređenju malog stana bio bi otvoren koncept, ali on može biti mač sa dve oštrice jer tokom vremena manjak definisanosti prostora može dovesti do neurednog izgleda. Zato, odvojite deo za ručavanje od dnevne sobe, radnu cjelinu od one za spavanje. Kao graničnik mogu da posluže biljke, namještaj, tepih.

Namještaj - Dodajte obline prostoru, opredijelite se za zaobljen namještaj, okrugli sto, tepih koji nije pravougaonog oblika ili ako jeste, neka barem na sebi ima tačke i kružne i spiralne elemente. U malom prostoru se računa svaki santimetar, pa kupite namještaj sa višestrukom funkcijom, na primjer krevet na razvlačenje ili onaj koji će imati sanduk za odlaganje posteljine, manji trpezarijski sto koji se po potrebi može produžiti. Slojevitost je takođe važna jer daje dubinu prostoru, igrajte se materijalima i šarama, na primjer, ako je trosjed bež ili neutralan, izaberite jastučiće sa jarkim šarama.

Odlaganje - Mali prostor često djeluje neuredno. Naučite da razmišljate "vertikalno", pa ako pravite novu kuhinju, slobodno se opredijelite za visoke kuhinjske dijelove jer na vrh možete stavljati stvari koje ne koristite svakodnevno, a ipak su vam potrebne. Kupite nekoliko kutija, pa ih stavite na frižider i u njih rasporedite kuhinjske uređaje. Isto važi i za dječje igračke, kao i za sitnice koje ne znate gdje biste stavili.

Novi pogled - Probajte da stan posmatrate novim očima, kao da ga prvi put vidite, sagledajte mrtve uglove koji nisu dovoljno iskorišćeni, pozovite kolege koji nikad nisu bili kod vas i saslušajte njihove utiske o prostoru.

(NN/novosti.rs)