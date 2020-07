Maranta, egzotična ljepotica šarenog lišća Marantu nazivaju i svrdarkom, ali i molitvenom biljkom j

Cvijet marante potiče iz toplih krajeva Južne Amerike, a pažnju plijeni šarenim, velikim listovima koji, zavisno od vrste, mogu biti tamnozeleni i prošarani blijedosmeđim šarama sa ljubičastim naličjem ili crveni s blijedogrimiznim i blijedozelenim žilicama na listovima.

Marantu nazivaju i svrdarkom, ali i molitvenom biljkom jer svoje široke listove okreće uveče prema nebu pa izgledaju kao ruke u molitvi, po čemu je i dobila ime, dok je latinsko ime dobila u čast italijanskog botaničara Bartolomea Marantea.

Biljka se može uzgajati vrlo jednostavno u prikladnim klimatskim uslovima, a najbolje joj prijaju umjerena područja. Maranta mijenja i boju lišća koje se iz svijetlozelenog pretvara u smaragdno zeleno da bi u sredini ostalo prošarano i tako pojačalo kontrast.

Ornamentne vrste posebno su atraktivne jer imaju još i sivo-zelene ili ljubičasto-zelene tonove na naličju lista. Grimizni zeleni listići smješteni su u dva vertikalna reda, a novi listovi izlaze iz najmlađih listova. Veća polovina novog lista uvija se oko manje polovine, a između svake peteljke listova nalazi se malo zadebljanje koje je odgovorno za okretanje lišća. Cvjetovi se pojavljuju na malom šiljku i bijele su do blijedoljubičaste boje s ljubičastim mrljama, iako ove biljke u kući rijetko cvjetaju, zbog čega naravno ne gube na atraktivnosti.

Dobijete li ili kupite marantu u cvjetnim aranžmanima s ostalim biljkama najbolje je da je izvaditi iz takve grupe bilja i posaditi u plitku zemljanu zdjelicu u smjesu tresetnog supstrata. Treba paziti da zdjela ima na dnu otvor za oticanje vode.

PRAVILNA NJEGA

Marantu je najbolje staviti na rastojanju od dva metra od prozora. Nedostatak vlažnog vazduha prouzrokuje smeđu boju listova i njihovo opadanje. Zato je treba redovno prskati prokuvanom vodom, naročito u toku zime u uslovima centralnog grijanja. U proljeće joj odsijecajte stare, osušene listove i biljku presadite u humusnu zemlju. Ljeti je zalivajte češće, jednom do dva puta nedjeljno, a zimi možete da isušite supstrat između dva zalivanja i da je zalivate otprilike jednom u 10 do 12 dana. Od marta do oktobra biljku je potrebno prihraniti tečnim gnojivom za zelene biljke jednom nedjeljno.