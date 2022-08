Marimo loptice, čudesne biljke sa dna jezera najljepši ukras u domu

Najveći hit među biljkama u posljednje vrijeme izazivaju marimo loptice, simpatične kuglice koje privlače pažnju, a izuzetno su jednostavne za održavanje.

Upravo ove neobične biljke karakterišu mnoge zanimljivosti te su često prvi izbor za poklon zbog toga što su veoma rijetke, neobične, ali i praktične.

Ukoliko nemate puno prostora, a ipak želite da imate malo zelenila u vašem prostoru, sa ovim algama nećete pogriješiti, a osim toga, vrlo su poželjan stanovnik akvarijuma.

Prema japanskoj legendi, loptice su nastale kada su dvoje zaljubljenih, kojima je ljubav bila zabranjena, skočili u vodu i utopili se. Tada su njihova srca postala prve marimo loptice.

Foto: Ustupljena fotografija

Iako na prvu izgleda kao klupko mahovine, zapravo je to jedna vrsta alge koja se može pronaći na samo nekoliko mjesta na zemlji, uključujući Island, Japan i Kanadu.

Toliko su rijetke u prirodi da su postale zaštićena vrsta, a da biste ih pronašli, morate zaroniti do dna dubokih jezera. Ono što je zanimljivo jeste da ih vodena struja održava savršeno okruglim. Godišnje mogu da porastu do 5 mm u prečniku, odlikuje ih i velika dugovječnost - u prirodi požive više od 100 godina, a u sobnim uslovima nešto kraće. U azijskim zemljama ostavljaju se u nasljedstvo.

Foto: Ustupljena fotografija

Zbog ove lijepe priče, marimo se često poklanja kao znak ljubavi i predanosti. Takođe, prema japanskom predanju, ovo je jedna od onih biljaka koje unose mir i blagostanje u dom.

Spadaju u one biljke na koje možete slobodno zaboraviti kada je održavanje u pitanju, što je velika prednost za one koji često putuju. S obzirom na to da u prirodi rastu na dnu jezera, ne odgovaraju im direktno sunce i pretople pozicije. Marimo loptice moraju uvijek biti potopljene u vodu koju ćete mijenjati svakih 10 do 15 dana. Odgovara im voda iz česme, s tim da je treba pripremiti ranije kako bi odstajala.