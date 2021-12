Mask ispunio obećanje: Prodao svoju posljednju kuću

Ilon Mask, drugi najbogatiji čovjek svijeta ispunio je svoje obećanje i prodao svoju posljednju kuću te službeno više nema dom.

Izvršni direktor Tesle i SpaceXa Ilon Mask prodao je u četvrtak svoje imanje u Silicijskoj dolini za 30 milijuna dolara, što je 7,5 milijuna dolara manje od prvobitne tražene cijene od 37,5 milijuna dolara.

Mask, težak više od 151 milijardu dolara, ranije je rekao da je imanje od 47 hektara južno od San Francisca njegova posljednja preostala kuća.

I am selling almost all physical possessions. Will own no house.