Melanija Tramp dekorisala Bijelu kuću za praznike

Prva dama Amerike, Melanija Tramp, predstavila je juče novinarima ovogodišnje božićne dekoracije Bijele kuće, što je tradicija ove institucije.

Melanijina tema ovogodišnjih dekoracija je "Počast tradiciji" a kako je navedeno u saopštenju prva dama je sama osmislila dekoracije.

Svaki dio Bijele kuće ima dekoracije druge boje, od bijelih preko zlatnih do plavih i tradicionalnih crvenih.

Preparations are underway to celebrate the holidays at the @WhiteHouse! pic.twitter.com/N5qZ1NP8ez