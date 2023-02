Mimoza: Zraka sunca usred zime

Mimoza svoju ljepotu pokazuje samo kada je sve oko nje mirno, pri najmanjoj smetnji sklapa listiće i treba joj 15 do 20 minuta da ih ponovo otvori

Legenda o mimozi govori da je nekada davno u Australiji blizu okeana živio ljubavni par koji se puno volio. Mladić, sin ribara, bio je lijep, sa sjajnom crnom kosom i čudesno inteligentan. Njegova djevojka, koja je bila mnogo lijepa, plemenita, poticala je iz aristokratske porodice. Ali, porodica je primoravala djevojku da se uda za vojvodu. Poslije mnogih primjedaba i ubjeđivanja, ona popušta i udaje se za vojvodu. Razočarani mladić napušta okean i ribarenje, i odlazi u planinu da radi kao čuvar šume, kako bi zaboravio svoju ljubav. Ali, čim je mladić zakoračio u šumu, izbija veliki požar. On spasava šumu uprkos opasnosti i strada u požaru. Čuvši vijest o mladiću, djevojka bježi od muža u planinu gdje zatiče njegovo izgorjelo tijelo. Ona umire pored svog voljenog, a od tog vremena na mjestu gdje je umro ljubavni par pojavljuje se lijepo mirisno žuto cvijeće, mimoza.

Upravo ovo cvijeće je simbol žene. Emancipacije, slobode i osjećajnosti. Mimoza svoju ljepotu pokazuje samo kada je sve oko nje mirno, pri najmanjoj smetnji sklapa listiće i treba joj 15 do 20 minuta da ih ponovo otvori. Takođe simbol je raskoši i moći. Ona označava poštovanje, donosi sreću u poslu i podstiče ljubav i ljubaznost. U govoru cvijeća ovaj cvijet znači poruku vjerne ljubavi.

Nježno ukrašava interijere i svojom jarkožutom bojom osvjetljava vrtove. U vazi, u loncu ili u zemlji, može savršeno osvijetliti tvoj balkon. Djeluje kao prirodni antidepresiv, stoga se nemojte ustručavati posaditi je kod kuće ili jednostavno kupiti u cvjećari.

Oponaša život

Ime joj je izvedeno od grčke riječi "mimeomai", što znači oponašati ono što vidiš, a kada mimoza osjeti najmanju nelagodu u svojoj blizini, zatvara listiće, i otvoriće ih tek za petnaestak minuta. Postoji više od 1.200 vrsta mimoze koje dolaze u raznim bojama i oblicima. Biljka mimoze živi 30 do 40 godina, a u prirodi može doseći visinu do 10 metara. Cvatnja joj počinje u januaru i traje do sredine aprila, a može preživjeti niske temperature, do -10 stepeni Celzijusa, ali ne na duži period.

Poznato je da se mimoza tradicionalno koristi u liječenju raznih bolesti, uključujući alopeciju, proljev, nesanicu, razne urogenitalne infekcije. Postoje i brojni pripravci od ove biljke koji se posebno koriste za liječenje kašlja, prehlade i upala.

Biljka ima opojan miris i često se koristi u industriji parfema. Iz grma mimoze proizvodi se eterično ulje koje umiruje i opušta. Jedna kozmetička kompanija zaštitila je ekstrakt sjemenki mimoza jer je dokazano da potiče sintezu kolagena pa kreme koje sadrže ovaj ekstrakt utiču na čvrstoću i elastičnost kože te zaglađivanje bora.

Možemo li kod kuće zasaditi mimozu?

Uslovi za uspješan uzgoj mimoza su toplija klima i kiselkasto tlo. Mimoza cvjeta potkraj zime i početkom proljeća, a najviše joj odgovaraju silikatna i pjeskovita tla, ali može uspjeti i na vapnenačkim tlima. Nakon sadnje i tokom cijelog vegetacijskog razdoblja potrebno ju je redovno zalijevati do početka avgusta. Nakon toga treba prestati sa zalijevanjem kako bi novonastale mladice stigle odrvenjeti do zime.

S obzirom na to da je biljka toplih područja, za uspješan uzgoj mimoza traži sunce i mjesta zaštićena od vjetra. Mlade biljke se od smrzavanja tokom zime štite umotavanjem zaštitnim materijalom. U slučaju da odrasla biljka smrzne, nemojte je odmah otpisati, jer ako je korijenje ostalo neoštećeno, možete porezati biljku i kroz kratko vrijeme će izbacite mladice iz panja.

Posađene mimoze cvjetaju nakon nekoliko godina, ali punu cvatnju postižu biljke stare osam godina. Potrebno je svake godine orezati i odmah nakon toga prihraniti kako bi za sljedeću godinu imala dovoljno snage za razvoj novih grana i cvjetanje.

Mimoza u vrtu može biti korisna okolnim biljnim vrstama jer ima sposobnost vezivanja kiseonika iz vazduha i tako obogaćuje tlo vrlo važnim hranjivim elementima. Uz određena pravila moguć je i uzgoj mimoza u tegli. Uzgaja se u proljeće iz sjemena i miješa se s pijeskom. Sjeme je potrebno držati u toploj sobi dok ne krene proces klijanja i zapravo je to najveći izazov kod uzgoja u tegli jer temperatura konstantno mora biti između 18 i 20°C.

Tegle je potrebno držati uz prozor kako bi biljka imala što više svjetlosti. Tijekom ljeta zahtijeva dosta vlage, dok je tokom zime treba manje zalijevati. Biljci je potrebno osigurati "stabilno" okruženje, odnosno okruženje u kojemu nema velikih temperaturnih promjena.

Mimoza koktel

Po ovom cvijeću nazvan je i jedan koktel, lagan i opojan, a njegova priprema je vrlo jednostavna jer su potrebna samo dva osnovna sastojka: ohlađeno pjenušavo vino poput prosecca i sok od narandže.

7,5 cl šampanjca

7,5 cl soka od narandže

twist narandže za ukras

Dobro ohlađeni šampanjac i sok stavite u šampanjsku čašu, ukrasite i poslužite.

No, ukoliko želite malo zakomplikovati stvari, ovaj koktel možete napraviti od raznog voća. Zapravo, originalni recept je s narandžom, a "Inspired taste" je podijelio recept za egzotičniju varijantu s ananasom. S obzirom na to da je za pravljenje mimozinih koktela potrebno samo nekoliko sastojaka, potrudite se da oni budu kvalitetni. Da biste napravili mimozu, potrebno vam je tri decilitra prosecca ili nekog slatkog pjenušavog bijelog vina, sok od narandže, smrznuti mango, ananas, led i dodaci poput viskija ili votke.

Svježe iscijeđeni sok od narandže daje koktelu svježiji ukus. Mimoze su savršene i za ručak, rođendane, praznike i vjenčanja. Za najbolju mimozu koristite suvo pjenušavo vino, ne slatko. Sve stavite u blender i dobro izmiksajte dok ne postane ujedančeno. Poslužite u visokim čašama, stavite slamčicu, ukrasite kriškom ananasa i uživajte!