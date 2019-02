Mimoza, prvi vjesnik proljeća

Ako si čovjek - vodi ljubav, ako si cvijet - budi mimoza, pisao je Viktor Igo, hvaleći ovaj primorski cvijet, koji je prvi vjesnik proljeća i čije je vrijeme upravo došlo.

Dok su kontinentalna područja još okovana snijegom i ledom, u priobalnim područjima, prkoseći burama, od početka januara svojim žutim cvjetovima i opojnim mirisom skori dolazak proljeća najavljuju mimoze.

Mimoza, drvo iz porodice akacija, u odnosu na neke druge vrste, nema dug vijek. Živi 15 do 30 godina, domaća mimoza uspijeva oko 30 godina, a italijanka do 15 godina.

Akacije su uglavnom žbunovi ili manja stabla, koja rastu na sušnim i sunčanim predjelima. Obično naraste do 12 metara visine, premda neke mogu dostići i veće visine. U ovim danima brojni turisti pohode Herceg Novi, gdje se održava čuveni "Praznik mimoze".

Primjena

Gaji se kao dekorativno drvo, ali ima primjenu i u industriji namještaja. Premda, komponente izdvojene iz svih dijelova biljke koriste se u farmaciji, kozmetičkoj industriji i medicini. Sjeme i mladi izdanci se koriste u azijskoj kuhinji za pripremu raznih supa, omleta... Amerikanci vole da konzumiraju liker napravljen od listova akcije. Tvrdo i dugotrajno drvo akacije koristilo se u prošlosti za ručnu izradu brodova, danas se uglavnom koristi za izradu podova, namještaja, igrački, nakita.

Razmnožavanje

Mimozu je najjednostavnije razmnožiti iz sjemena, no tako dobijene biljke manje su otporne na vanjske uslove, slabije cvjetaju i uopšteno su kraćeg životnog vijeka. Mimoza ima sklonost tjeranju mladih izdanaka iz korijenja, što u nekim slučajevima, na primjer kod uzgoja na travnjaku, može biti problem, no u isto vrijeme to može biti i nepresušan izvor novih biljaka. Biljku oprezno iskopajte, pazeći da ne oštetite korijenje pa je presadite na stalno mjesto. Mimoze se mogu držati na jakom svjetlu, ali podalje od izvora toplote, radijatora. Vodu u vazi treba često mijenjati. Mimoze su idealan poklon, no pripazite ako ste alergični na polen. Čak i grančica mimoze može izazvati neugodnosti, poput rinitisa.

Dekoracija

Mimoze su i idealna dekoracija za dom. Od njenih grana može se isplesti vijenac za vrata, prelijepe su same u vazi ili kao dio šarenog proljećnog buketa. Ideja - složite buketić od plavo-ljubičastih anemona, grane bršljana i mimoza ili pak mimoze povežite u mirisni paketić, zajedno s grančicom lovora, ruzmarina i mažurana.