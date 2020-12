Mini-jelke idealno rješenje za mali stan

Iako većina nas teži da u svoj dom smjesti veliku novogodišnju jelku koja će dominirati prostorom i tako podstaći divan praznični ugođaj, nekada kvadratura stana to, nažalost, ne dopušta. Ipak, to nije razlog da u svom domu ne napravite čaroban praznični ugođaj i to uz pomoć divnog drvca koje ni po čemu ne zaostaje za nešto većom varijantom.

Minijaturne jelke izgledaju preslatko u svakom ambijentu i odlične su za novogodišnje ukrašavanje. Mogu stajati same, na policama, komodama, klaviru, stolu, te biti odlična dopuna ostalim dekorativnim elementima.

Novogodišnje mini-jelke veoma su praktičan i prije svega funkcionalan odabir za male stanove, ali, takođe, riječ je o detalju koji "podiže" prostor te pruža dovoljno mogućnosti za kreativno izražavanje.

Shodno tome, ako ste do sada imali nedoumice u vezi s malenom jelkom, to više ne mora biti slučaj jer postoje sjajna i više nego atraktivna estetska rješenja kojima će ovakva jelka zasjati na najbolji mogući način.

Prije svega, mini-jelka mora biti na visini, pa je tako za nju idealno mjesto polica gdje stoji televizor, šank ili bilo koja druga povišena površina u vašem domu. Ono što najviše volimo kod spomenutih jelki definitivno je mogućnost zanimljivog dna, odnosno možete je staviti u pletenu korpu te tako postići neodoljiv osjećaj opuštenosti. Osim toga, mini-jelke vole i mini-kuglice, mašne i slične prigodne ukrase, a možete ih staviti u nešto većem broju kako biste postigli punoću.

Mini-jelke lako možete odnijeti i na najviše spratove zgrada bez lifta, ne padaju im iglice, ne morate brinuti hoće li vam stati u auto i nema muke s nasađivanjem na stalak te stane u svaki kutak vašeg stana, sobe... Ako je drvce iz prirode, nakon praznika ga možete presaditi na neko super mjesto i uživati u njemu još dugo godina.

Budući da je vrijeme kićenja jelki uveliko počelo, bilo da su velike ili male, dajte mašti na volju i ukrasite ih na način koji će tokom prazničnih dana, koje ćemo zbog pandemije virusa korona većinom provoditi u kući, oplemeniti vaš dom.