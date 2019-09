Na kojem komadu namještaja ne bi trebalo da štedite?

Jeste li se ikada zapitali na šta bi trebalo potrošiti najveći iznos prilikom uređivanja stana, a gdje možete da uštedite? Jesu li završni detalji ono za što bi trebalo izdvojiti većinu novca ili bi upravo na tome trebalo smanjiti troškove?

Postoji previše pitanja koja vas samo mogu zbuniti.

Zato u nastavku pročitajte koji je ključni komad namještaja na kojem nikako ne bi trebalo da štedite i koje komade treba kupovati na internetu ili u antikvarijatima.

Nikada nemojte štedjeti na sofi.

Ona je središte centar doma. Puni jastuci i raskošne tkanine savršeno se uklapaju u dobro napravljenu sofu. Nemojte je potcjenjivati jer će dobra sofa oživjeti vaš dom te će od bilo koje obične sobe napraviti izvanrednu prostoriju.

Koristite internet kako biste otkrili sjajne proizvođače namještaja i dizajnere te kako biste pronašli inspiraciju za svoju prostoriju.

Od velikog namještaja do sitnih komada poput ukrasnih ladica, knjiga za stolić, biljaka, mirisnih svijeća do ogledala i umjetničkih djela. Sve to može poslužiti tako da vašoj sobi pruži luksuzan osjećaj u pola cijene.

Novac možete uštedjeti na puno različitih načina, uključujući "krađu" inspiracije od skupih dizajnera prije nego što napravite "uradi sam" projekat i stvorite svoju, povoljniju, verziju.

Takođe, možete miješati i slagati skupe i jeftine stvari. Na primjer, možete kupiti biljke s vaše lokalne tržnice i upotpuniti ga trendy posudama iz prodavnice.

Alternativno se uputite u lokalnu prodavnicu korištenog namještaja kako biste pronašli komade poput nevjerovatnih knjiga za stolić za kafu, tacni ili svijećnjaka.

