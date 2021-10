Najezda smrdljivih martina: Riješite se buba koje se zavlače u kuću

U svijetu insekata došlo je do promjene na tronu - dosadne komarce koji su harali ljetom, s jeseni su zamijenile smrdibube ili smrdljivi martini.

Zbog izuzetno neprijatnog mirisa koji ispuštaju u trenutku kada su ugrožene dobile su pomalo pogrdan naziv - smrdibube. Veoma se lako prepoznaju po zadnjem dijelu leđa koji liči na štit, a njihova boja zavisi od vrste i varira od braon preko zelene sve do žute sa crvenim ili roze šarama.

Ove bube su sveprisutne tokom ljeta, a kako se bliži zima, one se uvlače u kuću te ih često možemo naći na svježe opranom vešu i zavjesama.

One ugrožavaju usjeve i utiču na smanjenje prinosa, međutim nisu opasne za ljude, ne grizu i ne razmnožavaju se u zatvorenom, već samo traže mjesto da prezime.

A jednom kada pronađu idealno mjesto, oslobađaju feromone, hemijske signale koji mame još smrdljivih buba da im se pridruže.

Odrasle smrdibube imaja tendenciju da žive između šest i osam mjeseci. Najviše se hrane voćem i povrćem, najviše paradajzom, paprikama i jabukama, a primijećeno je da vole i blitvu.

Na našim prostorima živi oko 200 vrsta ovih insekata. Naše domaće vrste nisu problem, problem su "doseljenici" iz jugoistočne Azije i Afrike, odnosno invazivne vrste kao što su mramorasta i zelena etiopska smrdibuba.

Mramoraste smrdibube imaju prirodne neprijatelje, a to su bubamare, koje jedu jaja smrdibuba, a odrasle smrdibube jedu pauci i živina. Domaće smrdibube su hrana za ptice i guštere.

Ove bube najčešće ulaze kroz pukotine na fasadi ili u svaki prostor koji nije dobro izolovan, pa je potrebno popraviti sva oštećenja kako biste spriječili njihov ulaz.

Zašto ispuštaju neugodan miris?

Poznato je da smrdibuba pušta neprijatan miris onda kada osjeti opasnost. Ona ga otpušta kroz pore na grudnom košu, u čijem se sastavu nalaze i aldehidi. Pojedine vrste, kako navode stručnjaci, sadrže i cijanid. Mirisi ovih vrsta buba podsjećaju na razne stvari, ali imaju samo jedan cilj, da otjeraju neprijatelja/predatora.

Na Laosu postoji vrsta ovih buba koja se smatra delikatesom, baš zbog svog mirisa. Pripremaju se tako što se suše, a zatim se miješaju sa začinskim biljem.

Prirodno sredstvo protiv smrdljivih martina:

Prašak za pecivo i voda

-Prskalica (flašica sa rasprskivačem);

-prašak za pecivo i voda

Ukoliko koristite litarsku flašu, trebalo bi sipati jednu do dvije kesice praška za pecivo, a u zavisnosti od veličine boce sami procijenite koliko vam je dovoljno. Sipajte vodu do pola, zatim naspite prašak za pecivo i kad "odšušti", odnosno kada se smiri reakcija, napunite je do vrha i dobro promućkajte. Nakon toga možete krenuti u prskanje vaše bašte.

Ono što se savjetuje jeste da ne koristite stare prazne flaše od sanitarnih sredstava za čišćenje ili bilo kakvih hemikalija. Ova mješavina neće ubiti smrdibube, ali će ih ošamutiti i definitivno rastjerati. Za potrebe nekog manjeg vrta ili žardinjera na terasi dovoljno je ovim prirodnim sredstvom prskati jednom nedjeljno. Ukoliko imate veću površinu, možete sipati i u ručni rasprskivač i tretirati do dva puta sedmično.