Napravite raspored čišćenja kojeg ćete se zapravo i držati

1. Krenite polako

Odaberite nekoliko prioriteta dnevno, dva ili tri, kaže Sara San Angelo koja vodi blog za čišćenje. Izbjegavajte popise za čišćenje od 50 predmeta dnevno jer ćete se samo obeshrabriti. Neki stručnjaci predlažu da počnete s 15 minuta, a zatim postupno povećavate na 20 minuta dnevno čišćenja.

2. Uvijek napravite krevet

Postavljanje kreveta mali je jednominutni zadatak koji pomaže u održavanju doma urednim, a vama daje osjećaj zadovoljstva i postignuća.

3. Izbacujte stvari u hodu

Veliki dio rasporeda čišćenja trebao bi se odnositi na uklanjanje stvari koje vam više ne služe. No to ne mora značiti veliku čistku gdje prolazite kroz svaku stvar u svom domu, nego to može biti postupan proces.

4. Zakažite vrijeme za čišćenje dnevno, sedmično i mjesečno

Rasporedi za izradu rutina pomažu vam u dugoročnom uspjehu. Zakažite vrijeme za čišćenje čak i ako to uključuje samo pospremanje kreveta ili ubacivanje posuđa u mašinu.

5. Slijedite pravilo dva dana

Život se događa, a ponekad ćete propustiti svakodnevno čišćenje. I to je u redu, kaže Alex Varela, generalni direktor 'Dallas Maids'. On savjetuje da slijedite pravilo dva dana odnosno da nikada ne propustite naviku koju pokušavate uspostaviti više od dva dana zaredom.

6. Uključite sve

Čišćenje je brže i zabavnije kada svako ima svoju ulogu. Varela kaže da čišćenje čak može pomoći vašoj porodici. Vjerovali ili ne, to može poboljšati odnose u porodici - sve dok se to radi na pravi način, dodaje.

On preporučuje povremeno mijenjanje zadataka kako nitko ne bi "izgorio" ili imao osjećaj da stalno radi najgore ili najteže poslove, piše Apartment Therapy.

(24sata)