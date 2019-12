Neobičan i bizaran švedski koncept čišćenja doma

Skandinavija je u našu svakodnevicu donijela cijeli val novih lifestyle trendova - od načina na koji se oblačimo, uređujemo dom, ali i organizujemo svakodnevicu.

Hygge koncept je sve potakao da uživaju u malim stvarima, kreiraju sitne rituale koji će dom ispuniti toplinom te da zajedno s porodicom stvaramo tradicije koje mame osmijeh na lice.

Lagom, švedska filozofija ljepote življenja, slavi umjerenost.

Lagom nas uči da je u svakom aspektu života važno naći balans i težiti pravoj mjeri, kako bismo postigli stanje unutrašnjeg mira.

Döstädning (eng. Death cleaning), zapravo je nova metoda organizacije i čišćenja doma koju je predstavila švedska autorka Margeta Magnuson.

Ideja ovog koncepta jeste počistiti dom od suvišnih stvari kako bi djeci bilo jednostavnije nakon naše smrti. I iako se na prvu cijela ideja čini pomalo neobična i jeziva, zapravo se svodi na činjenicu da u današnje doba živimo duže, samim time gomilamo više stvari i potrebno je da radimo na organizaciji doma kako bi i naš svakodnevni život tekao glatko.

Važno je, dakle, da se već danas fokusiramo na bitne stvari i riješimo se svega što ne predstavlja osjećaj sreće u svakodnevici.

Šta je osnova načela döstädninga?

Ovaj koncept nije rezervisan samo za osobe starije od 50 godina. Motiviše svakog pojedinca da već danas pojednostavi i organizuje svoj dom te svakodnevicu. Ovo je polagan i dugotrajan proces koji zahtijeva promjene. Već danas treba da razmišljamo o nasljeđu i imovini koju ostavljamo djeci. Započnite prvo sa čišćenjem ormara. Jednostavno je, nećete biti previše emotivni i lakše ćete se uhvatiti u koštac s ostalim dijelovima doma.

Više detalja o ovom zanimljivom konceptu možete pronaći i u knjizi "The Gentle Art of Swedish Death Cleaning: How to Free Yourself and Your Family from a Lifetime of Clutter".