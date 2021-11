Oplemenite prazne zidove i unesite dašak umjetnosti u dom

Interijer, bez obzira na svoju namjenu, uvijek ostavlja nedovršen, ogoljen pa i sterilan utisak ako su zidovi prazni. Čak i kada je riječ o prostorima uređenim u minimalističkom stilu koji se vodi krilaticom "manje je više", i tada su slike u interijeru potrebne. Slike, fotografije i posteri unose stil u interijer, daju mu poseban pečat i definišu ga.

Noviji trendovi u uređenju interijera proširili su izbor zidnih dekoracija i na postere, te sada ravnopravno stoje uz umjetničke ili privatne fotografije, ulja na platnu i grafike. A, način pozicioniranja takođe se proširio pa se ne stavljaju samo na zidove, nego i na komode, police i kamine.

Prema nekim trendovima u uređenju interijera slike se sada spuštaju sve do poda i naslanjaju na zid. Sve to povećava mogućnosti dekorisanja i stvaranja željene atmosfere i stila. Upravo to rade slike bilo koje vrste. Ono što ćete postići njima jeste upečatljivost i definisanje interijera.

Zajedno s namještajem i detaljima slike na zidu čine jednu estetsku cjelinu. Iako ih obično smještamo u dnevnu i spavaću sobu, mogu se nalaziti u bilo kojoj prostorji, pa čak i na balkonu, kupaonici i stepeništu.

Postavljanje

Prilikom postavljanja slika zaista možete biti kreativni. Slike će svakako najbolje doći do izražaja na glavnim zidovima, u dnevnom boravku je to obično zid iza sjedeće garniture ili zid na kojem je TV, u trpezariji to je najčešće zid iza komode, a u spavaćoj sobi zid iza kreveta. Naravno, i na druge zidove mogu doći umjetničke slike, ali naglasak ipak treba biti na jednom zidu. Na njemu treba da bude slika ili kombinacija nekoliko njih na koje želite staviti naglasak. Na ostalim zidovima mogu se nalaziti slike u manjoj količini, koje će suptilno i nenametljivo estetski dopunjavati prostor.

Kada je riječ o načinu postavljanja, potrebno je paziti da slika bude u visini očiju odrasle osobe. Ako je riječ o više slika na zidu, tada fokus treba da bude na najvećoj. Ona bi trebalo da bude u visini očiju, eventualno je možete postaviti nešto više od toga.

Ono o čemu još treba da vodite računa je odnos dimenzija slike i zida - ako je u pitanju zid velike površine, tada na njega dolazi slika velikog formata ili nekoliko njih, od kojih jedna treba da bude veća, a ostale manje.

Grupisanje

Kada želite naglasiti određenu umjetničku sliku, onda svakako razmislite o tome da ona bude jedina dekoracija na zidu. Pritom pazite na njene dimenzije. Ako je riječ o manjoj umjetnini, tada ona neće doći do izražaja u mjeri u kojoj ste to željeli.

U tom slučaju, bolje je sliku kombinovati s njih još nekoliko, koje će imati motive i okvire koji nisu naglašeni bojama i dimenzijama. Stvarajući zidnu galeriju, postoji nekoliko načina na koji ih možete stilski uskladiti i povezati, bez obzira na to je li riječ o sličnom ili istom sadržaju odnosno motivima, usklađenosti boja ili pak izgledu okvira. Takođe, odabir okvira trebalo bi da bude usklađen s ostatkom prostora - stilom uređenja, bojom zidova, detaljima i namještajem. Potrebno je voditi računa i o kompoziciji. Ako su slike istih motiva i veličine okvira, dobro je složiti ih u istoj ravnini, jednu pored druge u nizu i bez velikih razmaka. Tako se postiže pravi efekt, a i stilski sklad. Kada je riječ o različitim dimenzijama slika, možete ih takođe postaviti geometrijski, u nizu ili razbacane po zidu. No, u ovom posljednjem slučaju bitno je da ipak ne budu raspoređene preko cijelog zida, nego da djeluju grupisano i čine jednu cjelinu.

Slike će se takođe u interijeru više isticati ako zid na kojem stoje okrečite u neku boju, na primjer, svijetlosiva će biti odlična pozadina za slike na zidu.

Odabir motiva i stila

Prije svega, odabir motiva i stila slika, kao i okvira u koje ćete ih staviti zavisi od vašeg ukusa, ali svakako i o izgledu prostora. No, to nipošto ne znači da u moderne interijere ne možete stavljati slike koje svojom tematikom ili tehnikom asociraju na klasiku. Ulje na platnu, neki istorijski ili pejzažni motiv, reprodukcija poznatog umjetničkog djela, zlatni kićeni okviri… Sve ovo jako dobro može funkcionisati u savremeno uređenom domu u kojem dominiraju ravne linije i neutralna paleta boja. Isto tako, i slike modernih i apstraktnih motiva vrlo se dobro snalaze u interijerima nadahnutim klasikom.

Bitno je da slike u interijeru govore o vašem ukusu i da odražavaju vašu ličnost. To se najjednostavnije postiže odabirom reprodukcija poznatih umjetničkih slika ili fotografija.

Nepažnja prilikom postavljanja

Za vješanje umjetničkih djela odgovarajući alat je ključan. Nažalost, ovaj se korak često zanemaruje, a neadekvatna primjena može dovesti do oštećenja zidova, pa čak i same umjetnine, prije svega okvira. Kako biste odabrali ispravan alat i popratni materijal za vješanje slike, potrebno je znati približnu težinu komada te materijal samog zida. Ako imate nedoumice o tome šta bi trebalo da koristite, zatražite savjet u lokalnoj trgovini alatom ili u staklarskoj radnji. Lakši okviri mogu se pričvrstiti na zid uz pomoć eksera, no za one teže bolje rješenje su tiple.

Slika može biti sve

Osim slika, galeriju na vašem zidu mogu sačinjavati neki drugi dekorativni predmeti. Ponekad to može biti kompozicija sačinjena od ogledala različitih oblika i veličina. Uz police za slike ili fotografije, ne treba nužno da bušite zidove, dovoljno je pričvrstiti policu te prisloniti slike na nju. Uz manje posla za bušilicu, time omogućujete vizuelnu promjenu zamjenom elemenata u prostoru.

Na zidu možete izložiti uokvirene časopise ili knjige koje su vam posebni drage ili možete na ukrasnu rešetku pružiti neki odjevni predmet koji bi bilo šteta skrivati po ormarima ili za koji ste posebno vezani.

Najpovoljniji i najbrži makeover doma

Kada ne znate šta promijeniti, a niste spremni na velike izdatke, kupovine i građevinske zahvate, posteri su izvrsno rješenje. Ovo je svakako jedan od najpovoljnijih i najbržih makeovera, a uz to uživa i veliku popularnost. S obzirom na broj vrsta i motiva koji se mogu naći na internetu, postere ćete lako prilagoditi stilu svog doma. Kvalitetan i tvrd papir i mat površina stvaraju utisak uvjerljivosti.

Ovakav koncept napokon će razbiti monotoniju te donijeti život i osobnost u vaš dom! Lijepi i zanimljivi motivi na njima skrenuće pažnju s nedostataka i onih slabih tačaka u prostoriji. Želite li istaknuti motive, birajte tanke okvire za njih.

Već s jednim posterom puno toga ćete učiniti za stil i atmosferu određene prostorije u koju želite unijeti promjenu. No, ono što dizajneri vrlo često predlažu je stvaranje prave male galerije postera. Kombinovanje ne samo dva ili tri, nego i desetak postera izgleda znatno bolje nego što se možda na prvi pogled može činiti.

Kada pogledate jednu takvu galeriju, otpadaju sve predrasude o prenatrpanosti, napadnosti ili pretjerivanju. Isto tako, zidna galerija definitivno neće narušiti sklad i ravnotežu u prostoru.