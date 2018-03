Osam pravila uz koje ćete maksimalno zagrijati svoj dom

Kako biste optimalno iskoristili vaše radijatore a da proljeće ne dočekate praznih džepova, donosimo 8 načina kako što efikasnije iskoristiti grijanje, bilo da vaš dom ima centralno grijanje ili grijanje na drva.

Izolujte ulazna vrata doma

Na ulazna vrata u stan iz hodnika, postavite drveni prag (može se postaviti na ljepilo, ne treba bušiti pod).

Nekad su na svim vratima bili pragovi kad nije bilo centralnog grijanja. Drugi način, ako se ne želi ili ne može izvesti prag, jest da se s donje strane na krilo učvrsti čvrsta metalna ili plastična traka s metlicom koja se takođe može nabaviti u trgovinama i reže se po mjeri.

Ako se vrata otvaraju u hladni hodnik ili direktno prema van, bez vjetrobrana, ispred vrata može se postaviti zavjesa od teškog, gustog materijala, koja će ublažiti nagli nalet veće količine hladnog vazduha i propuh.

Izolujte stakla na prozorima koji su vam 'višak'

Mnogi imaju velike otvore s puno krila, sigurno postoji barem jedan kojeg možete zimi 'žrtvovati'.

To se naročito odnosi na staklenu opeku koja je izuzetno loša za gubitke topline.

Nabavite ploče stiropora debljine 2 do 3 centimetra (običan bijeli EPS ili onaj gušći XPS koji se lakše reže), izrežite precizno oštrim skalpelom na tačnu mjeru širine stakla (trebaće vam više stiropora, jer su ploče 50 x 100 centimetra) tako da stiropor tijesno uđe između okvira i na taj način neće ispadati.

Prethodno izmjerite otvor i provjerite jesu li bočne strane okomite ili su malo ukošene, ucrtajte liniju rezanja flomasterom na stiroporu. Dodatno ga možete i malo učvrstiti, npr. pribadačom ili čavlićem bočno u drvo ili ljepljivom trakom ako se radi o PVC stolariji.

Odmah ćete osjetiti razliku. Na proljeće jednostavno maknete ploče i spremite. Izvana spustite roletne jer su one dodatna izolacija.

Razmjestite namještaj u domu

Ovaj zimski makeover doma potpuno je besplatan i privremen. Odmaknite namještaj od hladnih vanjskih zidova i namjestite ga u blizini izvora topline, poput kamina. Također, što je više moguće odmaknite namještaj od radijatora kako ne bi blokirao strujanje toplog vazduha..

Radijatori ne smiju biti zaklonjeni zavjesama i namještajem. Sušenjem rublja na radijatoru praktički prekidate grijanje. Pokriven i zaklonjen radijator izolovan je i nema pravog učinka.

Postavite tepih na pod

Tepih zadržava hladan vazduh ispod svoje površine. Tepih će vam pomoći da duže zadržite tjelesnu toplinu bez obzira na to jesu li na podu pločice, beton, parket ili laminat. To se naročito odnosi na stanove na višim spratovima zgrada jer oni nemaju podlogu koja bi zadržavala toplinu kao što to čini zemlja stanovima smještenima u prizemlju.

Nabavite prijenosnu grijalicu

Stavite prijenosnu grijalicu u prostoriju u kojoj se vaša porodica najčešće okuplja, poput dnevne sobe, te smanjite temperaturu na peći. Ostatak kuće biće malo hladniji, ali vama će biti dovoljno toplo ako se odijevate slojevito i nosite čarape i papuče.

Nemojte pregrijavati prostor. Optimalna temperatura u grijanim prostorijama je 20 stepeni Celzijusovih. Za svaki stepen više utroši se 6 odsto više energije, kažu iz HEP-a.

Spriječite odlazak toplog vazduha u dimnjak

Kad kamin nije u uporabi, topli unutrašnji vazduh odlazi kroz dimnjak. Čak i kad je dimnjak zatvoren, određena količina toplog vazduha uspije izaći kroz njega.

Jednostavno je rješenje da blokirate protok vazduha balonom za dimnjak. Izaberite balon veličine koja odgovara veličini dimnjaka. Ako zapalite kamin i zaboravite izvaditi balon on će se automatski ispuhati pa se kuća neće napuniti dimom.

Vodite računa i o roletnama i zavjesama

Noću spuštajte rolete i navlačite zavjese kako biste smanjili gubitak topline. Rolete mogu smanjiti gubitak topline i za 10 odsto.

Ako se tokom zimskog perioda pojavi sunce, rastvorite zastore na prozorima kako bi njegove zrake ušle unutra i zagrijale stakla na prozorima što će pogodovati i povišenju temperature u stanu. Kutije za rolete su potencijalna mjesta za velike gubitke topline pa ih, ako je moguće, izolujte.

Prostorije prozračujte redovno, ali ne duže od 10 minuta

Na taj način će se sačuvati toplina akumulirana u zidovima i namještaju te će nakon provjetravanja prostor uskoro biti topao kao i ranije. Nikako nije preporučljivo reguliranje temperature prostorije otvaranjem prozora.

(NN/zadovoljna.hr)