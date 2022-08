Ove biljke preživjeće sve, najteže ih je ubiti

Bilo da ste početnik u vrtlarenju, zaboravni ste ili puno putujete, može biti teško održati vam sobne biljke na životu.

Ali ne dopustite da vas nekoliko neuspjelih pokušaja odvrati od toga jer postoji mnogo biljaka za koje se lako brinuti, piše Bestlifeonline.

Sanseverija

Sanseverija je dobila ime jer njezini dugi, klizavi listovi podsjećaju na oštar jezik gmazova (to je i razlog zašto se naziva “svekrvin jezik”). Osim prepoznatljivog nadimka, takođe je među najpopularnijim sobnim biljkama za početnike. Tehnički, biljka je sukulent i vrlo je jednostavna za održavanje, objašnjava Erin Marino, direktorica online trgovine sobnim biljkama The Sill.

“Možete ga zaboraviti zaliti i staviti ga gotovo bilo gdje u svom domu”, kaže ona. “Bez obzira na to, ako mu osigurate ono malo što mu je potrebno da napreduje – srednje do jako svjetlo i vodu svake 2-3 sedmice (ili kada se lišće počne borati) – uživaćete u njemu mnogo godina.” Takođe, biljka je vrlo visoko rangirana u NASA-inoj studiji o čistom vazduhu, pa će kao bonus pročistiti vazduh u vašem domu.

Zamioculcas zamiifolia

Zamioculcas zamiifolia je još jedna sobna biljka koja je uvijek na vrhu popisa za početnike. Poznata po svojim debelim, sjajnim i glatkim listovima, ova sobna biljka može podnijeti vrlo slabo svjetlo, “što je čini odličnom za domove koji nemaju puno prozora ili su u sjeni”, prema Vladanu Nikolicu, koji vodi blog Mr. Houseplant.

Sukulent porijeklom iz sušnih okruženja, biljka ZZ ili Zamioculcas zamiifolia, ima “razvijene rizome koji pohranjuju vodu kako bi biljka preživjela sušu u svom prirodnom staništu”, objašnjava Marino.

Ona, dakle, “može bez vode sedmicama ili čak mjesecima, pa je odlična za ljude koji puno putuju ili zaboravljaju na zalijevanje”, kaže Nikolic.

Jedini pravi način da ubijete ovu biljku je prekomjerno zalijevanje, a jedina briga može biti veća posuda koju ćete morati kupiti jer jako brzo raste.

Zlatni puzavac

Zlatni puzavac može uspijevati u gotovo svim vrstama zatvorenih prostora zbog svoje tolerancije”, kaže Marino.

Iako preferiraju srednje do jako indirektno svjetlo, može podnijeti slabo svjetlo i treba ga zalijevati samo svakihsedmicu do dvije.

Ako ih zaboravite zaliti, lakše opraštaju od mnogih drugih biljaka.

“Vitice zlatnog puzavca rastu vrlo brzo, a kad postanu preduge, brzo ih obrežite i razmnožite reznice u vodi”, predlaže Marino.

Srcoliki filodendron

Srcoliko filodendron ime je dobio zahvaljujući voštanim listovima u obliku srca. Samo ga zalijevajte svakih jednu do dvije sedmice i postavite na mjesto sa srednjim do jakim indirektnim svjetlom (iako može podnijeti i slabo svjetlo).

Uz to, biljka se prilično lako ukorjenjuje tako da jednu biljku vrlo brzo i lako možete pretvoriti u cijelu džunglu.

Biberovac

Biberovac odnosno peperomija obtusifola biljka je koju ćete prepoznati po debelim i sjajnim listovima. Ovoj super popularnoj sorti peperomije “Ne treba puno da bi uspijevala, a pod idealnim uvjetima može cvjetati u zatvorenom prostoru, stvarajući uske bijele klasove”, objašnjava Marino.

Najbolje raste pri jakom do srednjem indirektnom svjetlu, iako će tolerisati sve od jakog do slabog osvjetljenja. I zahtijeva vodu samo svakih jednu do dvije sedmice.

Sobna palma

Općenito, sobne palme smatraju se sigurnim izborom za amatere u uzgoju sobnih biljaka. Marino preporučuje Palmu sreće.

“Može tolerisati širok raspon svjetlosnih uslova, ali biće najsretniji na indirektnom svjetlu s vodom svake 1-2 sedmice. Za razliku od palmi koje vidite na odmoru, nije prikladna za intenzivno, direktno sunce.”

Ako tražite nešto veće za podne tegle odaberite Veličanstvenu palmu, “snažnu, tropsku palmu s gracioznim, pernatim lišćem koje raste iz debla na uspravan način prije nego što se izvije na krajevima i oblikuje velika kruna.” Ova palma može narasti do 10 stopa u visinu i zahtijeva sličnu njegu kao Palma sreće, iako može podnijeti više direktne svjetlosti.

Sukulenti

Iako su neke od već spomenutih biljaka tehnički sukulenti – biljke koje mogu pohraniti vodu u svoje lišće ili stabljike – većina svakodnevnih vrtlara misli o njima kao o malim, pustinjskim biljkama s ultra debelim lišćem.

Pogodnost za one koji nisu dobri u brizi o biljkama, manje sorte zahtijevaju čak i rjeđe zalijevanje, ponekad samo svake dvije do tri sedmice.

Kelly Martin, osnivačica web stranice za vrtlarenje Urban Garden Gal, posebno voli Drvo žada koje se naziva i biljka novca ili stablo novca zbog svojih debelih listova u obliku novčića.

“Drvo žada preferira isušivanje između dva zalijevanja, pa nije važno ako ih zaboravite zaliti nekoliko dana”, kaže Martin i napominje da mogu godinama izdržati bez potrebe za presađivanjem.

Sukulent Magarčev rep omiljen je Jen Stark, osnivačici Happy DIY Home. Ona kaže da su to “biljke otporne na sušu koje uspijevaju u dreniranom tlu u tegli.” Ne smiju se previše zalijevati (obično je u redu jednom svake dvije sedmice), a savršene su za viseće tegle i košare.

(Poslovni.hr)