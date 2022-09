Ove kućne ljubimce bi trebalo da izbjegavate ako u kući imate bebu

Djeca koja odrastaju u kući u kojoj su prisutni i ljubimci su u velikoj prednosti na svu ostalu.

Naime, ona dobijaju priliku da razvijaju efikasnije svoj imunološki sistem, ali i da od malih nogu uče šta je to odgovornost. Međutim, donošenje kućnog ljubimca u kuću je ujedno i velika obaveza, koja zahtijeva mnogo posvećenosti. Ako to uradite kada u kući imate bebu, to može postati još veći izazov.

Naime, o nekim je ljubimcima teže brinuti nego o drugim, a postoje vrste koje zaista nisu dobra kombinacija sa bebama.

Papagaji

Papagaji su zaista predivna stvorenja, koja imaju tendenciju da budu vrlo nezavisna. To vas može navesti da pomislite da su oni dobar izbor za ljubimca kada imate bebu u kući. Međutim, oni mogu predstavljati veću obavezu nego što ste spremni da preuzmete na sebe u ovom trenutku. Većina vrsta papagaja zahtijeva specijalnu njegu, pri čemu im je potreban veterinar sa znanjem o egzotičnim pticama. Osim toga, ako nisu pravilno socijalizovani, papagaji mogu predstavljati opasnost za bebu zbog oštrog kljuna i kandži. I na samom kraju, usljed dosade mogu se vrlo glasno oglašavati.

Male životinje

Izraz "džepni" ljubimac se odnosi na sve minijaturne vrste životinja koje bukvalno mogu da vam stanu u džep. Tu se misli na miševe, hrčke, morske prasiće i činčile. U poređenju sa krupnijim životinjama poput pasa, ovi ljubimci zaista izgledaju kao oni koji ne zahtevaju mnogo angažovanja s vaše strane. Međutim, oni nisu po prirodi maze i potrebno je raditi s njima svakodnevno da bi se navikli na vas. Takođe, većina ovih životinja je već u zrelom dobu kada ih radnje za kućne ljubimce prodaju, što znači da ste već u zaostatku sa njihovom socijalizacijom. S druge strane, kada dijete dođe u kontakt s ovim životinjama postoji opasnost da ih nehotice previše snažno stisne, što može biti pogubno.

Feretke

Feretke izgledaju kao bolji izbor za ljubimca u odnosu na sitnije vrste životinja. Međutim, ako u svom domu imate i bebu i feretku, imaćete zaista pune ruke posla. One životinje su prije svega skupe, jer spadaju u red egzotičnih, ali i ne samo to. Ako se razbole, njihovo liječenje je izuzetno skupo i zahtijeva specijalizovanog veterinara. Takođe, ove životinje su prepoznatljive po svom mirisu, čak i ako su im mošusne žlijezde uklonjene. Taj miris je verovatno gori i od onog koje imaju prljave bebine pelene.

Reptili

Gmizavci odnosno reptili takođe nisu dobra opcija za porodice sa malom djecom. Iako djeluju vrlo opušteno, oni su rijetko umiljati. S njima je gotovo nemoguće započeti igru, a ni maženje nije opcija. Ako imate tek rođenu bebu to možda i ne predstavlja problem, međutim kako ona bude rasla, postaće i više nego razočarana što ne uspijeva da se adekvatno druži sa svojim ljubimcem. Osim toga mali gmizavci su ugroženi ako su pušteni van terarijuma, a stručnjaci ne preporučuju djeci ispod 5 godina da dolaze u dodir s ovim vrstama životinja ako imaju slab imunitet, prije svega jer su oni prenosioci mnogih bolesti.

