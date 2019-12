Ove namirnice nikada ne bi trebalo da bacate u sudoper

Nije važno da li pripremate brzi obrok ili prazničnu večeru. Kad dođe vrijeme da očistite, olakšaćete sebi i baciti u sudoper sve, bez obzira na to šta je. Nažalost, to obično nije najbolja ideja - zavisno do toga šta kuvate.

Pročitajte ovaj popis stvari koje nikada ne bi trebalo da bacite u odvod, a zatim pomaknite kantu za smeće malo bliže vašem sudoperu - koristićete je više, barem tako tvrdi mashed.com.

Slanina

Ne moram vam reći da je slanina savršena namirnica. Čak i ako ste vegan, postoje načini da napravite slaninu, ali nakon što ispržite neke dobre stvari za lijeni nedjeljni doručak ne usuđujete se to od masnoće baciti u sudoper. Mast i ulje za kuvanje glavni su krivci za izazivanje otrovnih kuglica masti i masti koje se miješaju s vlagom iz cijevi i učvršćuju se u vašem vodovodnom sistemu. Ako vam se to ipak dogodi, nemojte paničariti. Mješavina ključale vode, sirćeta i sode bikarbone može vam isprati cijevi.

Namirnice pune vlakana

Vjerovatno su vam rekli da je dijeta bogata vlaknima zdrava za vas, ali ako sudoperu dajete istu prehranu, ubićete ga u trenu. Vlaknasta hrana poput celera, ljuske kukuruza i šparoga uništiće vaš sudoper. Sjetite se kada perete kosu, pa se vaše dlake zapetljaju u odvodu - ista stvar je s vlaknima ovih namirnica.

Kafa

Vjerovatno napravite sebilonac s kafom prije nego što krenete na posao. Kada se baci u sudoper, kafa može izazvati nakupljanje u cijevima.

Čak i ako ne kompostirate, ostaci od kafe su dobri za vrt! Samo ih pospite po svom vrtu kako biste spriječili neželjene bube i kukce, a ako ćete ikad isprobati neki od zanata koje pregledavate na Pinterestu, temelji kafe imaju razne vrste umjetničke upotrebe jer su prirodno sredstvo za bojenje.

Ljuske jajeta

Kada su u pitanju predmeti koji ne bi trebalo da idu u kuhinjski sudoper, ljuske jaja su pri vrhu. Većina ljudi slaže se da su ljuske jaja štetne za sudopere jer membrana ljuske može izazvati ljepljivi učinak i vezati se za cijevi.

Naljepnice na voću

Ove oznake na voću nikako ne bi trebalo da idu u sudoper, a često nam se to dogodi. Ne biste mislili da će uzrokovati veliku štetu, ali zapravo nisu topljivi u vodi i jednostavno će se nakupiti u vašem odvodu.

Brašno

Kada ga pomiješate s vodom dobijete ljepljivu smjesu, a ista stvar se događa kada ga bacite u sudoper u većoj količini. Odmah začepi cijevi, kao i riža i tjestenina.

Ostatci od mesa

Sva ta nakupina može začepiti odvodne cijevi i teško ćete ih odštopati i očistiti nakon toga.

Sjemenke

Male sjemenke ni ne primijetite u sudoperu, ali one će vam vrlo lako začepiti odvod jer se lijepe i brzo nakupljaju.

Mlijeko i mliječni proizvodi

Često nam mlijeko i jogurt pobjegnu u sudoper, a nekada ih namjerno prolijemo. Ali izlijevanje mlijeka može imati ogroman uticaj na okolinu. Problem je što se u procesu razgradnje mlijeka troši puno kiseonika. Kada se taj kiseonik iskoristi u tom procesu, to ostavlja manje za živa bića koja se na njega oslanjaju. Mlijeko u dovoljno velikim količinama može ugušiti čitave ekosisteme, a izlijevanje velikih količina mlijeka prethodno je izbrisalo čitavu riblju populaciju.

(Večernji.hr)