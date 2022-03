Ovo je ispravan način da njegujete ružu

Prilikom planiranja i upuštanja u vrtlarske vode, uglavnom se, zbog ogromnog entuzijazma, krene velikim koracima.

Zato se često dešava da vam cvijeće ne uspije, uvene ili jednostavno ne napreduje, takoreći njegova napredak stoji u mjestu. Razočaranje koje uslijedi je neminovno, te bi, baš zbog toga, trebalo da se unaprijed pripremite i informišete o konkretnoj biljnoj vrsti koju planirate da gajite.

Oprobajte se, zato, na malim površinama, u manjim dijelovima dvorišta ili na balkonima, terasama.

Jedna vrsta cvijeća kojoj je teško odoljeti i koju ćete najčešće viđati ove sezone jesu ruže, koje sa pravom nose titulu kraljice cvijeća. One su jedna od najzahvalnijih sorti koje možete da zasadite i njegujete.

Čak i ako im ne posvećujete dovoljno pažnje, one će se održti i opstati, a pravi primjer za to jesu one po parkovima ili dvorištima zgrada o kojima niko ne brine, pa svejedno cvjetaju godinama.

Ipak, to ne znači da ukoliko ih posadite ne bi trebalo da brinete o njima.

Ako želite stazu od ruža, zasadite ih u busenima od tri do pet sadnica iste sorte, dok boje mogu da budu različite. Ako želite da više dođu do izražaja, onda neka budu u istoj boji. Vrlo efektno će izgledati ako ih kombinujete sa drugim vrstama biljaka, na primjer sa ukrasnim žbunjem.

Imajte u vidu da ruže brzo napreduju, te da u zavisnosti od vrste, mogu veoma da se prošire ili porastu u visinu. Zato im ostavite dovoljno mjesta da mogu neometano da rastu, a preporuka je da to bude od 40 do 50 cm razmaka.

Ruže najviše vole sunčane pozicije i propusno tlo bogato humusom. Prilikom sadnje pazite da čitav korijen bude u rupi koju ste iskopali.

Najvažnija stvar na koju morate da pazite pri uzgoju ruža je redovno orezivanje.

(Telegraf.rs)