Patuljasto voće idealno za terase

Ako imate samo terasu ili malo dvorište u kojem ne možete da zasadite pravo stablo jabuke ili kruške, rješenje za vas je patuljasta varijanta. Mini-voće je hit u svijetu koji možete nabaviti i kod nas u boljim rasadnicima.

Ovo voće se lako gaji, prihranjuje i štiti, pa vam neće biti potrebno naročito znanje da uberete slasne plodove. Čak je moguće produžiti sezonu dozrijevanja takvih voćki, jer ih možete smjestiti u zaštićene prostore.

Iako zauzimaju malo prostora, patuljaste voćke daju velike i lijepo obojene plodove, dominiraju okolinom, a posebno je prijatno što ih i djeca sama mogu ubrati i pojesti. Zbog svega toga nije ni čudo što je potražnja za patuljastim voćem sve veća, a najpopularnije su jabuke, breskve, kruške, trešnje i šljive. Patuljaste sorte imaju stablo niskog rasta i uglavnom su samooplodne. Za osam do deset godina dostižu maksimalnu visinu od 1,5 m. Različite vrste sazrijevaju u različitim periodima: jabuka od kraja avgusta do početka oktobra, kajsija tokom jula, kruška od kraja septembra do početka oktobra, trešnja od kraja maja do kraja jula, nektarina od jula do septembra, breskva od jula do septembra, a šljiva u avgustu.

Presađivanje

Patuljasto voće uzgaja se i prodaje u kontejnerima koji ne mogu da budu njihovo trajno stanište. Ne ostaju sve vrste voća niske rastom, ali ipak ne razvijaju dimenzije svojih velikih srodnika. Dekorativne saksije od gline, plastike ili drveta dobro su rješenje, ali moraju da budu dovoljno velike da bi korijen mogao normalno da se razvija. Neophodno je i da svakog proljeća provjeravate da li je voćka prerasla saksiju.

Pri izboru posuda za presađivanje vodite računa da postoji dovoljno veliki otvor za oticanje vode. Svakako je bitna i kvalitetna zemlja bogata hranjivim materijama. Prilikom presađivanja busen zasadite na istu dubinu kao i u prethodnoj saksiji.

Stanište

Voćkama obezbijedite sunčano stanište i obilno ih zalivajte dva-tri puta nedjeljno, što je mnogo bolje od svakodnevnog zalivanja samo po površini. Nije potrebno pretjerano prihranjivanje. Na proljeće je po saksiji dovoljno 20-25 g đubriva koje se pomiješa sa supstratom. Svima njima potrebno je dosta sunca jer se tako stvara šećer u plodu, a to znači više sunca - slađi plod.