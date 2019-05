Paulovnija: Carsko drvo koje stvara obilje kiseonika

Moderna tehonolgija i svet u kojem živimo možda nam garantuju lagodniji život, ali ne i čistu sredinu i kiseonik. Kako da dođemo do više kiseonika i čistog vazduha, stručnjaci su pronašli odgovor i riječ je o jednom drvetu.

Svako drvo pored kiseonika nagradiće nas i plodovima i bilo koje drvo da se posadi donijeće kiseonik i dobrobiti okolini, međutim ako se pitate koja biljka obezbjeđuje najveću koncentraciju kiseonika odgovor je paulovnija, poznata i kao carsko drvo.

Zbog čega je ona paulovnija? Pored svoje ljepote, nevjerovatne isplativosti, ljekovitih svojstava pokazala se i kao svjetski rekorder u apsorpciji CO2 i u proizvodnji kiseonika (O2). Ovo carsko drvo stavljeno je na prvo mjesto prilikom pošumljavanja, kao prioritet u zaustavljanju efekta staklene bašte.

Šta nam je do sada poznato o paulovniji? Jedno stablo svakoga sata apsorbuje 2,25 kg CO2 i u isto vrijeme proizvede 1,75kg O2. Godišnje, dolazimo do skoro nevjerovatne cifre od 19,5 tona apsorbovanog CO2 i 15 tona proizvedenog O2. To je svrstava u grupu veoma rijetkih biljaka pripadnika C4 grupe fotosinteze.

Takođe svojim ogromnim listovima i samom korom stabla godišnje prečisti 6,4 miliona kubnih metara vazduha tako što se čestice prašine, čađi i ostalih zagađivača zalijepe za njenu površinu.

Kada se koristi kao ogrjev možemo primećuje se jedno izuzetno svojstvo: jedna tona paulovnije proizvede istu količinu energije kao i jedna tona mrkog uglja, pri tom prizvodeći zanemarljivih pola kilograma pepela.

Pored svega, jedno stablo paulovnije dnevno preradi 90 litara otpadnih voda, što je u današnje vrijeme i te kako bitna činjenica.