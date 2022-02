Pet kućnih biljaka koje ćete očuvati uz minimalnu brigu

Kućne biljke jedan su od najljepših ukrasa naših enterijera. Ne samo da oživljavaju prostor, nego i pročišćavaju vazduh te unose svježinu u dom, ali poznato je i da ih je ponekad teško dugoročno očuvati.

Naime, biljke su osjetljive - nekim vrstama smeta vlaga, drugima nikad dosta vlažnog tla, treće traže direktno svjetlo, dok četvrte moraju stajati u hladu. Nije stoga ni čudo da se svim onim manje vrsnim poznavaocima bilja zna dogoditi da im njihovi primjerci sobnih palmi i drugih ukrasnih biljaka počnu odumirati.

S obzirom na to da su sobne biljke korisne za uređenje enterijera, a predstavljaju i male klima-uređaje u prostoru, bilo bi šteta da ih svake godine moramo mijenjati i nanovo kupovati - bilo bi bolje u startu odabrati one za koje smo sigurni da neće uginuti. U tom je slučaju dobro znati kojih pet biljaka može preživjeti u svakom okruženju i s minimalno brige.

Kaktusi

Često se kaže da su kaktusi prave biljke za one koji nijednu drugu vrstu bilja ne mogu održati na životu. Vrlo dugačak životni vijek i jednostavno održavanje glavne su prednosti ove velike porodice biljaka. Kaktusi tako mogu biti smješteni i u keramičke i u plastične tegle, a potrebno im je barem nekoliko sati jake sunčeve svjetlosti. Što se tiče zalijevanja, jednom u dvije do tri sedmice zimi i više je nego dovoljno jer od previše zalijevanja kaktus vrlo lako može istrunuti. Uz to, mali kaktusi izgledaju dekorativno pa će unijeti dašak zelenila u vaš dom, a neće tražiti puno brige zauzvrat.

Zebrasta afelandra

Ova će vas biljka na prvu osvojiti svojim izgledom, prugastim poput zebre. U prirodi se ova kultura može naći u tropskim predjelima Sjedinjenih Američkih Država, a njeno ime nastalo je iz grčkog jezika, čije je značenje "jednostavan čovjek". U prevodu, ovaj je cvijet jednostavan i zahvalan, odnosno termofilan pa veoma dobro raste pri običnoj sobnoj temperaturi (20 do 25 stepeni) uz povremeno zalijevanje. Jednostavnije stvarno ne može.

Dracena

Dracena je jedna od najzastupljenijih sobnih biljaka, jer je laka za njegu. Ova biljka ima karakteristične sjajne uske listove tamnozelene boje te izgleda kao da je iz tropskih krajeva došla direktno u naš dnevni boravak. Veoma dekorativan izgled dracenu je doveo na sve liste najčešćih zelenih kućnih ljubimaca svijeta. Traži dosta svjetlosti, ali podnosi i polusjenu. Skromnih je zahtjeva, dovoljno ju je zalijevati svakih 10 dana ljeti, a dobro podnosi i rjeđe zalijevanje i vrlo suvu podlogu.

Aloe vera

Aloe vera je klasik među kućnim biljkama. Ova divna biljčica šiljastih listova preživjeće i na noćnom ormariću i u kancelariji, jer ne voli direktno svjetlo i dovoljno joj je dobro zalijevanje jednom sedmično ljeti, dok je zimi zalijevajte jednom u mjesec dana. Kako biljka stari, potrebno ju je premjestiti u sjenovite predjele, a dobro je znati i ovo - nakon četiri godine rasta aloe vera smatra se zrelom te tada možete otkinuti listove ako želite od njih pripremiti masku za lice ili je početi koristiti za obloge od opekotina.

Filodendron

Jedna od najlakših sobnih biljaka je i filodendron. Uvjerljivo najotpornija, najdekorativnija i najkorisnija sobna biljka može narasti i do tri metra, a za taj joj je cilj potrebno tako malo brige i pažnje. Filodendron naime voli slabo svjetlo i stvarno voli biti na suvom, pa ga nemojte zalijevati više od jednom sedmično, a višak vode koji ostane ispod tegle prospite. Jedina atipična stvar koju ova biljčica voli jest povremeno brisanje prašine s listova.