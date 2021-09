Pet savjeta za jesenju sadnju lukovica

Ukoliko na proljeće želite da uživate u ljepoti lala, irisa ili narcisa, sada je pravo vrijeme za njihovu sadnju. Za ovaj zadatak neće vam biti potrebno više od sat vremena, a osiguraće da vas u proljeće obraduje dvorište prepuno šarenih latica i privlačnog izgleda.

Proljećne lukovice se sade u jesen jer zahtijevaju hladni period mirovanja u trajanju od nekoliko mjeseci, kako bi biljke stvorile cvjetove čim im vrijeme to dopusti i kada otopli. Bez hladnijeg perioda razviće se listovi, a ne cvjetovi.

Postoje određeni koraci koje možete da preduzmete kako biste osigurali što veći uspjeh cvjetanja ovih dekorativnih biljaka.

Odaberite zdrave lukovice

Prije same sadnje dobro pregledajte lukovice, kako biste upotrijebili samo one dobre i zdrave. Izbjegavajte one mekane, pogotovo one na kojima primijetite buđ. Zdrave lukovice treba da budu čvrste i suve.

Sačuvajte uputstva

Osim što možete da dobijete dobre savjete za sadnju i brigu o svom cvijeću, ako sačuvate pakovanje, znaćete koja je vrsta najbolje uspjela i kako se tačno sadi.

Zaštitite ih od truljenja

Prije sadnje, lukovice dobro uvaljajte u prašinu od drvenog uglja, što će ih zaštititi od truljenja.

Pazite gdje je kraj lukovice

Naime, neke lukovice se sade tako da njihov vrh bude okrenut na dole, a neke se sade u suprotnom položaju, prema gore.

Prema pravilu, donji dio lukovice je ravniji i ima više suvog korijenja, a vrh je blago špicast i iz njega će izrasti lišće i cvjetovi. Ako lukovice imaju nekoliko vrhova, imaće i više cvjetova.

Čak i ako imate lukovicu za koju ne znate gdje joj je kraj, posadite je položenu sa strane, ona će svakako uspjeti.

Vodite računa o dubini na kojoj se sadi korijen

Univerzalno pravilo je da se lukovice posade na dvostrukoj dubini od njihove dužine. Na primjer, ako je lukovica duga pet centimetara, posadite je na dubini od oko 10 cm.

(Telegraf.rs)