Po narodnim predanjima: Kineski dolar, biljka koja u kuću donosi bogatstvo i sreću

Bogatstvo, blagostanje i moć, zadovoljstvo u poslovnom i privatnom svijetu i nerazmjerne količine sreće, po narodnim predanjima, donijeće vam biljka Pilea peperomioides, popularno nazvana kineski dolar.

Baš kao što joj ime govori, svi finansijski stručnjaci i imućni ljudi u svom životnom prostoru posjeduju baš ovu biljku okruglih listića i tanke stabljike. Ali, postali milioneri ili ne, ova biljka će vas svojim prisustvom u prostoriji oplemeniti i sam prostor otvoriti. Originalno iz jugozapadne Kine, kineski dolar je poznat po još nekoliko naziva - palačinka, UFO, biljka misionarka i biljka prijateljstva.

Zbog zanimljivih listića koji se listaju iz zemlje, ova biljka izgleda u istom trenutku poput držača za tanjire, palačinke ili nekog neidentifikovanog letećeg objekta. Dužina prosječnog listića može sezati i do 10 centimetara promjera.

Uzgoj

Pilea peperomioides se lako uzgaja, iako sadnice preuzete od prve biljke sporije rastu. Vrijede svakog novčića, jer kada narastu, dobićete čarobne listiće oko kojih nema puno posla. Ova biljka nije pretjerano visoka, raste do 30 centimetara, zbog čega je idealna za sadnju u saksiji. Kako biljka raste i stari, listovi joj postaju teži i lakše se savijaju. Upravo tu situaciju možete iskoristiti i manipulisati njenim rastom. Možete joj dopustiti da sama raste ili je podrezivati na jednu stranu i omogućiti joj da dobije slap sitnih listića.

Ako želite puniji izgled biljke, nemojte razdvajati listiće, nego veći broj sjemenki posadite u jednu teglicu i uživajte u pogledu na simpatičan grm. Dva su načina uzgoja ove biljke - posadite uz postojeću mladice biljke ili od početka dodajte više mladica koje ćete zasaditi u jednu saksiju. Pilea jako brzo raste, što znači da ćete uz dovoljnu količinu svjetla dobiti duplo veću biljku kroz nekoliko mjeseci. Za dodatno ubrzan rast biljke, biljku možete presaditi u drugu saksiju koja je 2,5 centimetra veća te je redovno zalijevati.

Biljka jasno daje do znanja kada joj nedostaje vode ili joj je zemlja previše suva, a to pokazuje smeđim i tankim vrhovima listića. Ali, smeđi listići mogu biti i znak prevelike izloženosti suncu. Ako se listovi previše uvijaju, biljka je dehidrirana. Dajte joj dovoljno, ali ne previše tečnosti. Držite je na indirektnom svjetlu i zalijevajte lagano, ne dopustite biljci da bude natopljena vodom. Za hladnijih mjeseci pilea može biti malo isušena. Što se tiče temperature u sobi, neka biljka bude na temperaturi između 10 i 30 stepeni, uz uslov da ne postoje prevelike oscilacije u temperaturi. Uživajte u lijepoj i zahvalnoj biljki koja se s lakoćom razmnožava. Odrežite pet do sedam centimetara visoku biljčicu i presadite je u novu saksiju i uživajte u još malo kineskog novca.