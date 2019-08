Pravila za uredan i elegantan izgled prozora

Nije važno samo kupiti zavjesu i zakačiti je za 5 minuta. Ukoliko pogriješite dužinu, ne ispeglate je ili ne zakačite lijepo, dom će izgledati neuredno i zarozano. Evo najčešćih grešaka koje činimo kada kačimo zavjese.

Prije kupovine niste precizno izmjerili dimenzije prozora

Prva stvar koju treba da uradite prije nego što kupite zavjese je da izmjerite prozore i razmislite kakve zavjese želite i koje dužine one treba da budu pa tek onda da se zaputite u prodavnicu. Na taj način znaćete šta da tražite i manje su vjerovatnoće da ćete pogriješiti.

Zakačili ste zavjese previše nisko

Ukoliko imate mali stan ili garsonjeru i kačite zavjese nisko, vaš prostor izgledaće još manje. Zavjesu zakačite što bliže plafonu kako bi prostor dobio na veličini. U sobi prosječnih dimenzija, idealno je da zavjesa ne bude niže od 5 cm od tavanice ili donje ivice plafonske lajsne (ako je imate).

Kupili ste prekratke zavjese

Duge zavjese do poda daće vašem domu dašak luksuza, ali i vizuelno izdužiti prostoriju. Ukoliko želite da kupite draperije, dizajneri savjetuju da budu dužine do poda jer ćete ih lako porubiti ako za to bude potrebe.

Izbjegavate peglu

Izgužvane zavjese djeluju neuredno, a samim tim i vaš dom djelovaće tako. Prije nego što ih zakačite, uzmite peglu u ruke i lijepo ispeglajte zavjesu.

Niste dobro izabrali garnišnu

Kada birate zavjese i draperije, morate misliti i na garnišnu. Ukoliko su draperije baš teške, potrebno je da izaberete masivnije i jače koje će izdržati teret. Mislite i na stil, u skladu sam vašim enterijerom i izabranom zavjesom kupite lepu garnišnu tako da vaš prozor izgleda elegantno i ukusno.

(NN/lepaisrećna.rs)